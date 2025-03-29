Расписание выхода комедийного сериала «Афоня»
Уже 31 марта стартует комедийный сериал «Афоня». Шоу расскажет о скромном пенсионере, единственный друг которого — домовой Афоня. Будучи сотрудником потустороннего ГБУ «Жилищник», тот устраивает Валентину Семёновичу сюрприз: трёшку с ремонтом от застройщика в новом доме. Однако с новым домом пришли и новые проблемы. Жильцов там в разы больше, а поэтому главная задача домового — сделать всех соседей доброжелательными.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 9 апреля. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Premier.
Расписание выхода комедийного сериала «Афоня»
- 1-я серия — 31 марта
- 2-я серия — 31 марта
- 3-я серия — 1 апреля
- 4-я серия — 2 апреля
- 5-я серия — 3 апреля
- 6-я серия — 7 апреля
- 7-я серия — 8 апреля
- 8-я серия — 9 апреля