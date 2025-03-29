Уже 31 марта стартует комедийный сериал «Афоня». Шоу расскажет о скромном пенсионере, единственный друг которого — домовой Афоня. Будучи сотрудником потустороннего ГБУ «Жилищник», тот устраивает Валентину Семёновичу сюрприз: трёшку с ремонтом от застройщика в новом доме. Однако с новым домом пришли и новые проблемы. Жильцов там в разы больше, а поэтому главная задача домового — сделать всех соседей доброжелательными.

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В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 9 апреля. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Premier.

Расписание выхода комедийного сериала «Афоня»