Почему «Белоснежку» возненавидели зрители со всего мира

В российский параллельный прокат 29 марта выходит фильм «Белоснежка» — игровой ремейк классического диснеевского мультфильма, из названия которого при этом пропали канонические семь гномов. Еще на этапе съемок картина попала в череду скандалов, а после премьеры получила шокирующе низкие оценки зрителей и не оправдала ожиданий по кассовым сборам. Теперь студии Disney грозят многомиллионные убытки, а исполнительницу главной роли Рэйчел Зеглер обвиняют в провале картины.

«Белоснежка» провалилась в мировом прокате

Сборы «Белоснежки», 21 марта вышедшей на экраны в США и других странах, за первый уик-энд составили 88 миллионов долларов по всему миру — меньше, чем у неудачной по меркам Disney киноадаптации «Дамбо». По подсчетам аналитиков, картине с бюджетом в 270 миллионов (без учета маркетинговых расходов) придется заработать примерно 500 миллионов долларов, чтобы отбить затраты студии. Эксперты считают, что фильм не достигнет этой цели, учитывая слабый старт.

Сыгравшая Белоснежку актриса поддержала Палестину и послала Трампа

Еще после выхода первого трейлера «Белоснежки» Рэйчел Зеглер, исполнившая главную роль, опубликовала пост в поддержку Палестины. Из-за этого израильтянке Галь Гадот, сыгравшей злую мачеху, потребовалась охрана — актрисе стали угрожать расправой. Угрозы посыпались и в адрес самой Зеглер. После победы Дональда Трампа на выборах президента США Зеглер вновь обратилась к подписчикам, осудив сторонников президента.

«К черту Трампа! Желаю его сторонникам никогда не знать покоя», — Рэйчел Зеглер, актриса.

После этого по требованию продюсера фильма Марка Платта актриса стала согласовывать посты со специально нанятым консультантом, услуги которого оплатил Disney. Тем не менее сын продюсера Джона Платт обвинил 23-летнюю девушку в нарциссизме и заявил, что ее личное мнение навредило кассовым сборам фильма.

Зрители и критики низко оценили «Белоснежку»

Новый ремейк получил всего 1,7 из 10 баллов на IMDb и 42 процента положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes. Аналитики подчеркивают, что шокирующе низкий рейтинг усугубляет ситуацию с кассовыми сборами: увидев отрицательные отзывы, зрители не хотят идти в кинотеатры и ждут, когда лента появится на стриминговых сервисах. Также утверждается, что первые негативные оценки на IMDb у фильма появились еще после того, как был выпущен его первый трейлер.

98 тысяч зрителей поставили «Белоснежке» 1 балл на IMDb.

Пользователи соцсетей выкладывают скриншоты с сайтов кинотеатров, доказывающие низкий интерес к новому проекту Disney. Так, на один из показов в первый день проката «Белоснежки» не было продано ни одного билета. На другом сеансе в зале было занято всего одно место.

«Первый день проката, всего один человек купил билет. Этот фильм точно провалится», — написал один из комментаторов.

«Я никогда не видела, чтобы крупный проект Disney заинтересовал так мало людей. Это жутко смешно», — добавил другой недовольный зритель.

«Белоснежка» — ремейк первого полнометражного мультфильма в истории Disney

Мюзикл «Белоснежка» вышел в мировой прокат 21 марта. Главную роль сыграла Рэйчел Зеглер — звезда антиутопии «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. Режиссером выступил Марк Уэбб.

Картина стала игровым ремейком диснеевской классики «Белоснежка и семь гномов» 1937 года. Первый полнометражный мультфильм Disney оказался самым кассовым в истории с учетом инфляции, заработав в прокате восемь миллионов долларов при бюджете в полтора миллиона. Он также принес Уолту Диснею один большой почетный «Оскар» и семь маленьких — по числу гномов, помогавших первой диснеевской принцессе.