Почему стоит посмотреть боевик «Мастер» по сценарию Сталлоне

В российский прокат вышел «Мастер» — новый боевик творческого тандема режиссера Дэвида Эйра и актера Джейсона Стэйтема. Вместе они пару лет назад уже сделали суперуспешного «Пчеловода», а теперь развивают успех, опираясь на сценарий Сильвестра Сталлоне про одинокого мстителя-строителя, который вызволяет дочку босса из рук русской мафии. «Лента.ру» рассказывает о фильме, воскрешающем традиции лучших боевиков Сталлоне.

© Кадр из фильма «Мастер»

Левон Кейд (Джейсон Стэйтем) работает прорабом на стройке, ночует в собственном джипе, а все деньги отдает юристам, помогающим ему оформить опеку над дочерью. Строительная фирма, которой руководит Джой (Майкл Пенья), для Левона, бывшего морпеха, как вторая семья. Так что когда дочку Джоя Карлу (Ноэми Гонсалес) похищают посреди вечеринки по случаю окончания семестра, Кейд соглашается вспомнить боевое прошлое. Следы ведут к русской мафии. Надо ли говорить, что ее дни отныне сочтены?

Дата выхода: 27 марта

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 1 час 56 минут

Режиссер: Дэвид Эйр

В ролях: Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Майкл Пенья, Дэвид Харбор

Жаль, что российские прокатчики решили не рисковать и назвали новый фильм с Джейсоном Стэйтемом безликим словом «Мастер». Оригинальное заглавие A Working Man даже своим неопределенным артиклем располагало к чему-то типа «Труженик» или «Работяга». Последний вариант к тому же рифмуется с русифицированным названием одного из самых популярных в России фильмов с Сильвестром Сталлоне «Тюряга» (в оригинале — Lock Up).

Сталлоне написал сценарий «Мастера», причем первоначально планировал превратить этот сюжет в сериал

Теперь же Левону Кейду светит стать героем кинотеатральной франшизы: картина поставлена по первому роману в серии, насчитывающей больше десятка книг. Автор этой литературной эпопеи Чак Диксон прославился комиксами про Карателя для DC. Неудивительно, что бывший королевский морпех Кейд прокладывает свою дорогу к правосудию схожими зверскими методами. Другой понятный ориентир — придуманный Ли Чайлдом майор военной полиции Джек Ричер, который сейчас переживает новый виток популярности в связи с сериалом Amazon. Этот источник вдохновения издатели Диксона не скрывают: на обложке напечатано, что в сравнении с Кейдом Ричер покажется законопослушным постовым.

С другой стороны, «Мастер» — это уже и так продолжение эффективного сотрудничества Стэйтема с режиссером Дэвидом Эйром. Прошлый фильм тандема — «Пчеловод», суперуспешный и показательно диковатый боевик о рыцаре-головорезе из тайного ордена. Среди аттракционов «Пчеловода» можно вспомнить, например, истязание противника промышленным степлером. В общем, Стэйтем и Эйр — союз, без которого жанр боевика сегодня чувствовал бы себя куда менее уверенно.

Вряд ли кто-то из современных актеров может изображать положительного отморозка с убедительностью Стэйтема. Видимо, секрет в том, что даже пыточные эпизоды он играет с выражением неприятной необходимости на лице, не скатываясь при этом в пошлую достоевщину. Кстати, заметим, что и для сценариста Сталлоне и актера Стэйтема это тоже вторая совместная работа. Первой 12 лет назад стал «Последний рубеж», где Джейсон сражался с наркоторговцем Джеймсом Франко на фоне сочной фактуры Луизианы. Эйр работает экономнее: Америку «Мастера» и «Пчеловода» снимали на родине главной звезды фильма, в Великобритании.

На уровне завязки «Мастер» сделан традиционнее «Пчеловода». Сталлоне использует сюжетные и драматургические паттерны, которые в свое время принесли ему славу звезды боевиков типа «Кобры»

В прологе на стройке мы понимаем, что Кейда очень любят — и начальство, и подчиненные носят ему на работу еду. Дальше следуют несколько эпизодов с мужскими слезами и словом «брат», а затем — единоличная расправа над негодяями, один приятный наркоторговец и слепой Дэвид Харбор в роли верного экс-сослуживца Кейда. Внешне «Мастер» выглядит типичным экшеном эпохи Дональда Трампа, но Слай остается на стороне рабочего класса: в центре повествования — представители диаспор (русской и мексиканской) и недавние эмигранты.

Впрочем, на полноценный (пусть и беглый) политический комментарий фильм Эйра, конечно, не тянет. После суровых мужских драм («Патруль») и неудачного хождения в комиксы («Отряд самоубийц») режиссер выработал формат, совмещающий оба жанра. Прежде всего он дает зрителям (и особенно фан-базе Стэйтема) успокаивающе старомодный экшен, который и смешит, и немножко пугает своей дикостью.

«Пчеловод», в прокате в четыре раза окупивший свой бюджет, показал, что зритель по-прежнему готов потратить пару часов на фильм о насупленном мужчине, который в одиночку расправляется со всеми возможными врагами. Ну, а для души Эйр создает очередной образ современного солдата, к которому тяготеет со времен службы на подводной лодке.

При всей ходульности интриги видно, что постановщик от всей души на стороне своего героя и готов оправдать любые его зверства природной отвагой и посттравматическим стрессовым расстройством

В остальном же в «Мастере» есть все, что предполагает фильм со Стэйтемом. Кулачные бои в армейских традициях, пара пыточных сцен, блеск в глазах и ракурсы, делающие из Джейсона героя рабочего класса почти античных пропорций. Приятно, что на этот раз у него достойная свита. Помимо упомянутых актеров, есть, скажем, Мераб Нинидзе — связующее звено с миром русского авторского кино («Бумажный солдат» и «Дело» Алексея Германа-младшего).

Русская мафия вообще показана с выдумкой: например, для нескольких героев пошиты дизайнерские спортивные костюмы с орнаментальными огурцами. Однако все эти живописные типы — лишь препятствия на пути строителя Левона Кейда, пчеловода Адама Клея и других героев, которым Стэйтем подарил свою харизму и крепкий лоб, проламывающий любые стены.