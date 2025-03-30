Режиссер Артемов рассказал о новом художественном фильме про СВО

Российские онлайн-кинотеатры начали показ художественного фильма "Свои. Баллада о войне" действующего участника спецоперации майора Артема Артемова. События картины разворачиваются в 2022 году и рассказывают о судьбе группы разведчиков ВС РФ в Запорожской области. В основу сюжета положены реальные эпизоды из боевой биографии Артемова, лично участвовавшего в отражении наступления ВСУ на Времевском выступе. После завершения работы над картиной Артемов вернулся на фронт и сейчас занимает должность заместителя командира отряда "Барс-Сармат". В эксклюзивном интервью "Российской газете" боец-режиссер рассказал об истории создания киноленты и о том, с каким трудом она пробивается к зрителю.

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Артем, один из героев вашего фильма, командир разведроты, в споре с местным жителем Запорожской области о приходе российских войск, примирительно говорит, что у каждого своя правда. А можно ли победить убежденного в своей правоте человека, если допускаешь, что он по-своему прав?

Артем Артемов: В данном случае наш боец говорит о том, что здесь свои нюансы и правда в том, что действительно 30 лет жители Украины жили в отдельном государстве. И все эти годы их воспитывали в ненависти к России, а одномоментно изменить мировоззрение невозможно. Боец имеет в виду именно это. Разубеждать надо действиями, а не словами - именно такой алгоритм показан в фильме на примере местной семьи: от резкого неприятия до дружбы с нашими бойцами. И тут есть еще один момент: правда-то у каждого своя, а истина - она одна.

Вы сами на Донбасс приехали еще в 2014 году и записались в ополчение, занимались гуманитарной помощью. Какая у вас была мотивация?

Артем Артемов: Если коротко, то защита русского народа. Я увидел здесь геноцид, безусловный геноцид русского населения, которое составляет на Донбассе большинство, и не колебался ни минуты в своем решении.

Но вот наступил февраль 2022 года и вы - ветеран чеченской войны и ополчения Донбасса - уже на спецоперации, воюете на третьей своей войне, получаете здесь орден Мужества и вдруг неожиданно беретесь за съемки художественного фильма. Как это произошло? У вас был опыт режиссуры?

Артем Артемов: Только опыт короткометражек и документальных фильмов. Но их можно назвать разве что учебными работами, пробой пера в синематографе. Профильного образования в кино у меня нет. Почему решил снять фильм - да очень просто: на дворе стоял 2024 год, никто ничего не снимал и толком не писал про СВО. Не было ни книг, ни рассказов, ни повестей, ни тем более кино, даже документальных фильмов. Мне стало обидно за людей, которые воюют и погибают и до которых нет дела нашей так называемой культурной элите.

Я понимаю, что отправной точкой были идея, сюжет. Но без денег все это теряло смысл и оставалось бы просто пустой мечтой. Ведь кино - это огромные траты. Где средства нашли?

Артем Артемов: Продал дом. Кроме того, друзья-бизнесмены обещали подкинуть и, представьте себе, сдержали слово. Плюс моя зарплата военнослужащего практически полностью туда уходила. Первоначально набрали 30 миллионов рублей, но не уложились. В итоге бюджет получился в 40 миллионов. Это с учетом того, что я, как сценарист и режиссер-постановщик, в месяц получал 10 тысяч рублей. Я бы и от этого отказался, просто не имел права не получать зарплату.

Профессионального сценариста не наняли, чтобы сэкономить?

Артем Артемов: Вовсе нет. Как раз я и начал с поисков сценариста. Но у всех профессионалов, с кем мне довелось общаться, было свое видение: они войну видели только через экраны телевизора. У кого-то не было времени, кто-то уперся в размер гонорара. То есть то, что мы предлагали, для него было маленькой суммой. А так как время поджимало, я понимал, что к съемкам нам надо выйти к лету 2014 года, иначе на фильме можно будет ставить крест. Поэтому за сценарий пришлось взяться самому. В его основу легли истории моих друзей, которые воюют до сих пор и которые погибли. В этих событиях я участвовал лично. Только я их немножко саккумулировал в одном месте и на несколько дней.

Полагаю, что события касаются так называемого украинского контрнаступа 2023 года на Запорожском направлении?

Артем Артемов: Не совсем, это было еще до контрнаступа. Это была попытка ВСУ ликвидировать наш Времевский выступ. Целый день шел бой, мы держались с меньшими силами. Наступало два батальона с тяжелой техникой. А нас было всего 25 человек. Однако все же наступление нам удалось отбить. Но в принципе потом, при контрнаступе, случились похожие события, только в небе к тому времени появилось безумное количество дронов.

Режиссера вы так же искали, как сценариста?

Артем Артемов: Так точно. Я обращался к достаточно маститым режиссерам, но все они воротили носы: фильм о СВО. Ну кто-то был действительно занят. Человек десять мы опросили. Здесь тоже сказался фактор времени, которого на поиски уже не было. Ведь в 2026-м году все может измениться и надо будет снимать кино либо о победе, либо о перемирии, либо о каких-то совсем других боевых действиях. И поэтому за режиссуру тоже пришлось взяться самому.

А кастинг актеров проводился?

Артем Артемов: Я делал отбор по просмотру актерских визиток, а потом приглашал к себе на беседу и в разговоре понимал, подходит он на роль или нет.

Куда приглашали? По месту службы - в Запорожскую область?

Артем Артемов: У меня в апреле 2024 года закончился добровольческий контракт, а в мае я уже находился в Москве и набирал команду.

Кто были вашими консультантами?

Артем Артемов: С точки зрения продюсирования - мой товарищ Миша Волобуев, достаточно известный продюсер, автор многих сериалов и телешоу. По режиссуре консультанта не было. Мне в самом начале съемок Миша сказал: не слушай никого, иначе ничего не снимешь. Вот я так и сделал. Это не из-за самомнения, нет, я просто понимал: сто людей - сто мнений. Тут невозможно маневрировать, надо делать то, что хочешь сам.

Ну а с точки зрения военной, наверное, вам никто и не нужен был, тут у вас опыта предостаточно…

Артем Артемов: В принципе да, но я все же привлек в качестве военного консультанта одного своего боевого товарища, чтобы он помог с обучением актеров стрельбе, ношению оружия, экипировкой и одеждой. Просто самому было не разорваться.

А сколько времени прошло от замысла до конца съемок?

Артем Артемов: В феврале 2024 года появился замысел, а съемки мы закончили в конце августа того же года.

Прямо скажем, спринтерские темпы…

Артем Артемов: Да, но мне это очень тяжело эмоционально и физически далось. Пришлось в срочном порядке начинать и заканчивать монтаж, по простой причине, что Дмитрий Рогозин создавал новое добровольческое подразделение "Сармат-Барс", которое он возглавил, и позвал меня к себе замом. Тогда же произошел прорыв ВСУ в Курской области, и я просто не мог отказаться.

А где проводили съемки?

Артем Артемов: Интерьеры мы снимали в Подмосковье, а натуру на Ставрополье. Есть там такой городок - Светлоград, в пригороде которого очень похожие на украинские дома-мазанки с черепичными крышами, а вокруг степи. А боевые действия снимали в ЛНР, ДНР и на Запорожье.

Актерский состав интересный - кроме Сергея Маховикова лица, так скажем, не примелькавшиеся, не медийные.

Артем Артемов: Ну почему же. Валерий Панков - может быть не такой известный как Маховиков, но вполне медийный. Он обычно в комедийных сериалах занят, но и у нас органично сыграл.

На самом деле лично для меня открытие, конечно, актер, игравший командира разведроты с позывным Москва.

Артем Артемов: Это Константин Демидов, замечательный актер. Сейчас получил еще и театрально-режиссерское образование и на Сахалине что-то ставит.

Я бы его отметил как актера, который не боится молчать на камеру. И при этом его молчание многозначительно.

Артем Артемов: Он сам мне предложил сделать характер своего героя именно таким. И попал в десятку. Интересно, а кого из актеров вы еще бы особенно выделили как зритель?

Пожалуй Сергея Маховикова, сыгравшего комбата - такого батяню, смертельно уставшего, вечно невыспавшегося, с надорванными голосовыми связками, в какой-то момент путающегося в многозадачности, которая раздергивает его сознание на части. С огромной тяжелой ношей на плечах, которая способна придавить кого угодно. Потрясающая актерская работа.

Артем Артемов: Да, мне с актерами повезло. Маховиков, Демидов, Лобачевский, Анна Котляр, Лариса Шахворостова, Панков, Филиппак, - все работали четко, как единый оркестр.

А где вы брали военную технику?

Артем Артемов: На фронте. Попадание в БМП-1 мы снимали в трех километрах от линии фронта, рядом с Красногоровкой. Я сократил съемочную группу до трех человек - я, оператор и один военный. Сами понимаете, три километра - туда может прилететь все, что угодно. У ВСУ на начало 2022 года были БМП-1, а значит именно их надо было снимать. Так что БМП-1 мы нашли только там, а увезти ее и оголять фронт тоже нельзя. Поэтому снимали на месте. В итоге в кадре артист стрелял в ЛНР, а попадал в машину в ДНР.

В фильме есть только намек на любовную линию между главным героем и девушкой, дочкой местных жителей. Но вы ее не стали развивать. Специально?

Артем Артемов: Если это чувство искреннее, большое, оно не может развиться в хаосе войны. Если мы говорим о плотской близости, то это, наверное, могло быть и имело место. А вот именно большие чувства - это, скорее, только намеком, потому что армия не стоит на месте, а мирное население, когда начинаются бои, эвакуируется в тыл. Искреннее чувство возможно, только вот таким взглядом мимолетным, искрой, еще чем-то, но у порядочных людей вряд ли это доходит до чего-то на войне. Где-то в тылу, в госпитале, возможно, но не на линии фронта.

У вас фильм широкоформатный, для кинотеатров?

Артем Артемов: Да. Мы и пошли изначально с ним в прокатную компанию, это один из трех крупнейших дистрибьюторов кино в России. Но там озвучили нам такие условия, которые бы похоронили фильм. Из 3000 своих кинотеатров, они нам предложили прокат в двухстах, при этом по одному сеансу в день и запрет на показы в онлайн-кинотеатрах и телевидении. Это было такое иезуитское предложение, поэтому мы, конечно, отказались.

А где тогда сейчас можно посмотреть ваш фильм?

Артем Артемов: Буквально вчера "Свои" вышли на двух крупных интернет-площадках - в онлайн-кинотеатрах KION и WINK. Ведем переговоры с телеканалами "Россия-1", "Рен-ТВ" и "ТВЦ". Уж не знаю, чем они закончатся…

Должны же люди с властью в электронных медиа, понимать, что важнейшим из искусств для нас является кино.

Артем Артемов: Должны, но… не все понимают.

Но вы же вот поняли, что информационный фронт не менее важен, поэтому и взялись за создание фильма.

Артем Артемов: А на так называемых новых территориях невозможно это не понять. Когда мы входили в 2022 году в Херсон, на обочинах стояли люди и показывали нашим войскам непристойные знаки. Молчаливая толпа. Потом даже были какие-то демонстрации с украинскими флагами. Но репрессий от нас никаких не было. Максимум, что было, это зачинщиков беспорядков изымали из толпы, и они неделю подметали улицы без охраны.

А потом, ровно два месяца спустя, на День Победы, мы решили организовать "Бессмертный полк" в Старой Каховке. Развесили объявления, зажгли вечный огонь, ждем. Все ждали и думали: ну хорошо если 100 человек придет, ну ладно, хотя бы 50. Ну сколько там тогда могло прийти? Представляете, в итоге пришли 1200 местных жителей! С детьми, с цветами, с фотографиями родственников. Пришли ветераны, которые наконец-то надели свои ордена. И затем мы под песни великой войны раздавали всем георгиевские ленточки и угощали армейской кашей из полевой кухни. Люди были счастливы, они три часа потом не хотели расходиться.

Понимаете? Два месяца - и наносная украинская пропаганда сошла на нет, будто ее и не было!

В одном из эпизодов вашего фильма командир разведроты так объясняет местной девушке, почему Россия не пришла сюда в 2014 году: "Тогда у нас не было сил". "А сейчас они есть?", - спрашивает она. На что он ей ничего не отвечает. В 2022-м, да и в 2023-м году была тяжелая ситуация на фронте. А если бы сейчас она задала ему этот вопрос, что бы он ответил?

Артем Артемов: Он бы ответил: "Да".