Стало известно, когда начнутся съемки фильма Звягинцева «Минотавр»

В Риге в сентябре 2025 года начнутся съемки нового полнометражного фильма «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева, говорится в пресс-релизе.

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В марте продюсеры проекта рассказали, что лента представляет из себя «политическую притчу с элементами интимной драмы и криминального триллера». Известно, что в центре сюжета картины будет глава российской компании, который переживает кризис из-за массовых сокращений и измены супруги.

По данным источника, сценарий к фильму был написан режиссером совместно с автором книги «Путь фильма "Апокриф" Андрея Звягинцева» Семеном Ляшенко. Сообщается, что производство «Минотавра» взяли на себя сразу несколько зарубежных компаний: «MK Productions», «CG Cinema», «Forma Pro Films» и «Razor Film Produktion».

Картины Андрея Звягинцева известны своей неоднозначностью. Многие называют его фильмы затянутыми и скучными. При этом в своих работах режиссер часто поднимает острые социальные темы. Его картины не раз были номинированы на значимые международные кинопремии, в том числе на «Оскар» и «Золотой глобус». Звягинцев становился победителем Венецианского кинофестиваля с фильмом «Возвращение». Его картины «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь» получили награды на Каннском кинофестивале.

Ранее актер Алексей Розин, который исполнил несколько ролей в фильмах Андрея Звягинцева рассказал, что режиссер проводит кастинги для своих картин по полгода, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».