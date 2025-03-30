Обзор фильма «Шоугерл»: трогательная драма с Памелой Андерсон

Памелу Андерсон знают, наверное, все. Для одних это знойная красотка из «Спасателей Малибу», для других — та самая девица из слитых пикантных видео, для третьих — вообще жертва Бората.

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Вряд ли хоть кто-нибудь воспринимал Андерсон как хорошую драматическую актрису. Скорее как модель, обладательницу пышных форм и скандалистку, которая постоянно с кем-то разводится. Однако в 57 лет Памела снялась в «Шоугёрл» и переломила мнение. Оказывается, у звезды 90-х большой талант — как и у режиссёра Джиа Копполы, внучки постановщика «Крёстного отца».

«Шоугёрл»: главное о фильме

Название: «Шоугёрл» (The Last Showgirl).

«Шоугёрл» (The Last Showgirl). Режиссёр: Джиа Коппола.

Джиа Коппола. Актёры: Памела Андерсон, Кирнан Шипка, Дэйв Батиста и другие.

Памела Андерсон, Кирнан Шипка, Дэйв Батиста и другие. Дата выхода: 20 марта 2025 года.

20 марта 2025 года. Жанр: драма.

драма. Страна: США.

«Шоугёрл»: где смотреть?

20 марта фильм вышел в российский прокат. Цифровой релиз стоит ждать в мае.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Utopia.

Время Памелы Андерсон прошло

Лас-Вегас, наши дни. На сцену пафосного клуба выходят 80 девиц в пёстрых сверкающих нарядах и энергично танцуют, аккуратно оголяются, делают шоу. Для кого-то из артисток представление, именуемое «Шик и блеск», — всего лишь работа, но для кого-то — целая жизнь.

Взять Шелли, которую играет Памела Андерсон. На рассвете шоу она была звездой, сияла на многочисленных постерах и ловила восхищённые взгляды во всех странах мира. Она отдала всё ради завораживающего чувства, когда ты стоишь на сцене под светом софитов. Даже дочь бросила, ведь разъезды были постоянными, а денег на няню не нашлось.

Однако времена изменились. С годами на «Шик и блеск» ходило всё меньше людей. Времена шика попросту прошли, теперь всех интересуют сложная хореография и модные танцы. Именно поэтому Шелли теряет почву под ногами, когда владельцы клуба решают закрыть шоу. Закрыть, считай, всю её жизнь.

«Шоугёрл» — фильм о безжалостном времени, что мчится вперёд и перекраивает реальность. О времени, которое заставляет Шелли задуматься: правильное ли решение она приняла, отдав себя шоу и отвергнув всё остальное? Всё же теперь «Шику и блеску» конец, ничего другого она не умеет, а дочь то и дело задаётся вопросом: «И ради этого ты меня оставила?»

Памела Андерсон эту разбитость показывает идеально: плачет, злится, сходит с ума, ностальгирует по былым временам, тешит себя безосновательной мыслью, что всё наладится. Она попросту не кажется персонажем фильма. Шелли — искренняя, потерянная и настоящая.

Не так уж удивительно, что Андерсон отменно воплотила образ, ведь ей даже играть ничего не нужно. Времена актрисы прошли точно так же, как и времена Шелли. Обе девушки — символ забытой эпохи, которая давно никого не интересует.

Шелли, как и Памела Андерсон, наломала немало дров. Она упустила момент, когда мир изменился. Но искренность женщины становится фундаментом фильма. Вот почему за её страданиями одновременно больно и интересно следить.

Шелли — не единственная причина смотреть «Шоугёрл». К примеру, в фильме играет Кирнан Шипка, та самая девочка из «Безумцев» и «Леденящих душу приключений Сабрины». Она повзрослела и пару раз выдаёт завораживающие перформансы. Её заводной танец можно считать украшением фильма.

Ещё круче зажигает Джейми Ли Кёртис, которая в свои 66 лет кажется самым смелым человеком на свете. Её героиня — ещё более потерянная и разбитая, чем Шелли. Даже удивительно, что на закате карьеры оскароносная актриса решилась на столь вызывающую роль.

Разочаровывает разве что Дэйв Батиста. Дело не в самом актёре, а в сценарии, где персонажу прописали безэмоциональную арку. Батиста хорошо отыгрывает глубинную тоску, но замените его другим человеком — и разницы не будет. Об Андерсон, Шипке и Ли Кёртис такого не скажешь.

«Шоугёрл»: стоит ли смотреть?

«Шоугёрл» — хороший драматичный фильм, который умело нагоняет грусть, даёт надежду, впечатляет трогательным финалом. Но главное достоинство — актёрская игра. Как минимум ради солидного перформанса Памелы Андерсон «Шоугёрл» стоит посмотреть.

Оценка фильма «Шоугёрл» — 7,5 из 10

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Душевная история

Отличные актёрские работы

Памела Андерсон выдала блестящую роль.

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