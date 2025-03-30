Боярский оценил будущее отечественного кино

Современное российское кино может выйти на мировую арену только при наличии хороших фильмов и концентрации на актере. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.

"Конечно, такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. Поскольку я воспитан на Чарли Чаплине, Аркадии Райкине, Михаиле Жванецком, весь кинематографический юмор сводится к этим людям, к Андрею Миронову. В кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм мне неинтересен", - сказал Боярский.

Последней работой Боярского на данный момент является роль Валентина Рудольфовича в сериале "Нежность 2" (2024).