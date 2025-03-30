Режиссер фильма «Битва за битвой» сражается со студией за свое видение

Warner Bros. и режиссер Пол Томас Андерсон находятся в состоянии конфликта из-за итоговой версии фильма «Битва за битвой», в котором главную роль исполняет Леонардо ДиКаприо. Киностудия и режиссер не могут прийти к соглашению относительно окончательного монтажа картины с бюджетом более $140 млн.

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Источники, близкие к производству, подтверждают, что фильм прошел тестовые показы в четырех городах за последние месяцы. Результаты оказались неоднозначными — зрители испытывали сложности с эмпатией к персонажам, что вызвало внутри студии дискуссии о «симпатичности» героев в коммерческом кино. При этом отмечается, что игра Леонардо ДиКаприо получила положительные отзывы за «эксцентричность», а персонажи Бенисио Дель Торо и Шона Пенна вызвали наибольшую симпатию у аудитории.

Издание Variety рассказало о проблемах фильма, а World of Reel дополнило картину.

Оказывается, что после первых тестовых показов Андерсон согласился сократить длительность фильма. Первоначальная версия, демонстрировавшаяся в январе, длилась 2 часа 50 минут. К последнему тестовому показу (а их было четыре) хронометраж сократился примерно до 2 часов 30 минут, то есть режиссер удалил около 20 минут материала.

Ситуация осложняется финансовыми ожиданиями — для окупаемости фильму необходимо собрать не менее $260 млн в мировом прокате. Для сравнения, самый успешный фильм Андерсона «Нефть» заработал всего $76 млн. Несмотря на участие звездного актерского состава, включающего ДиКаприо, Дель Торо, Шона Пенна, Реджину Холл и Вуда Харриса, проект представляет значительный финансовый риск для студии.

Напряженность вокруг «Битвы за битвой» происходит на фоне общих проблем Warner Bros, которая недавно потерпела неудачу с фильмами «Микки 17» и «Мудрые парни». Ситуация в компании настолько осложнилась, что появились слухи о возможной замене нынешних руководителей студии Майкла Де Луки и Памелы Эбди на Питера Сафрана, который в настоящее время является сопрезидентом DC Studios.