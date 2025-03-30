30 марта стартовал сериал «Гангстерленд» — боевик Гая Ричи с Томом Харди в главной роли. Первая серия шоу уже доступна для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.

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События сериала разворачиваются в Лондоне. В центре сюжета оказываются две враждующие семьи, чьи предприятия размещены по всему миру. Том Харди воплотил роль Гарри да Соузы – преданного решалы, которому поручено защищать одну из семей. Хелен Миррен и Пирс Броснан исполнили роли глав преступной семьи Харриганов – Мейв и Конрада. Супруги будут бороться за власть в преступном мире.

Всего в первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов. Премьера финала состоится 1 июня.