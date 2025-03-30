Слух: Marvel отменила «Блэйда» из-за бесконечных проблем в производстве

Студия Marvel Studios окончательно закрыла многострадальный проект «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли. Согласно информации Родриго Переса, основателя и генерального директора авторитетного издание The Playlist, разработка фильма остановлена после шестилетней череды проблем, задержек и смены творческой команды.

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Несмотря на отмену сольного фильма, персонаж Махершалы Али может появиться в киновселенной Marvel в других проектах — возможно в «Сыновья полуночи», «Мстители: Секретные войны» или в качестве второстепенного персонажа в другом фильме.

За время разработки над сценарием «Блэйда» работали как минимум шесть сценаристов и три режиссера: Бассам Тарик, Ян Деманж и Кэри Фукунага. Первоначально действие «Блэйда» должно было происходить в 1920-х годах, но в последней версии сценария события перенесли в наше время.

Проект, анонсированный на Comic-Con в Сан-Диего в 2019 году, столкнулся с множеством проблем, включая пандемию COVID-19, забастовки, сложности с кастингом и постоянные проблемы со сценарием. За это время из фильма ушли несколько актеров, включая Аарона Пьера и Делроя Линдо. Миа Гот пока остается в проекте в роли вампирши Лилит.

По имеющейся информации, Махершала Али испытывал «растущее разочарование» из-за постоянных задержек, но решил не покидать проект до его официальной отмены.