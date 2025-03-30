По The Legend of Zelda снимут сразу три фильма в Новой Зеландии

Как сообщает инсайдер Даниэль Рихтман, по The Legend of Zelda снимут сразу три фильма. Информатор отмечает, что актёры подпишут контракт сразу на три ленты, производство которых займёт шесть лет.

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Согласно данным сервиса Production List, съёмки первого фильма The Legend of Zelda стартуют в Новой Зеландии в ноябре 2025 года и продлятся до апреля 2026 года. Также на странице ленты указан синопсис, который звучит так, будто составлен на основе сюжета игр.

Режиссёром предстоящей картины выступит Уэс Болл, снявший трилогию «Бегущий в лабиринте». Продюсерами ленты станут Ави Арад и создатель The Legend of Zelda Сигэру Миямото.

Фильм по The Legend of Zelda выйдет 26 марта 2027 года.