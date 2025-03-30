Расписание выхода второго сезона аниме «Ветролом»
Уже 3 апреля стартует второй сезон аниме «Ветролом». Проект рассказывает о старшекласснике Харуке Сакуре, который не хочет иметь ничего общего со слабаками и его интересуют только сильнейшие. Он только что поступил в школу Фурин, где учатся самые крутые драчуны города. Ученики Фурин признают только язык силы, и именно с помощью силы они защищают город от любой угрозы. Однако Харука не стремится быть героем. Он хочет стать непобедимым.
В продолжение аниме войдёт 13 эпизодов — в день премьеры покажут только один. Финальная серия выйдет 26 июня.
Расписание выхода второго сезона аниме «Ветролом»
- 1-я серия — 3 апреля
- 2-я серия — 10 апреля
- 3-я серия — 17 апреля
- 4-я серия — 24 апреля
- 5-я серия — 1 мая
- 6-я серия — 8 мая
- 7-я серия — 15 мая
- 8-я серия — 22 мая
- 9-я серия — 29 мая
- 10-я серия — 5 июня
- 11-я серия — 12 июня
- 12-я серия — 19 июня
- 13-я серия — 26 июня