Уже 3 апреля стартует второй сезон аниме «Ветролом». Проект рассказывает о старшекласснике Харуке Сакуре, который не хочет иметь ничего общего со слабаками и его интересуют только сильнейшие. Он только что поступил в школу Фурин, где учатся самые крутые драчуны города. Ученики Фурин признают только язык силы, и именно с помощью силы они защищают город от любой угрозы. Однако Харука не стремится быть героем. Он хочет стать непобедимым.

© Чемпионат.com

В продолжение аниме войдёт 13 эпизодов — в день премьеры покажут только один. Финальная серия выйдет 26 июня.

Расписание выхода второго сезона аниме «Ветролом»