По каким дням будет выходить мистический сериал «Гипнозис» с Кириллом Кяро

Уже 3 апреля стартует мистический сериал «Гипнозис» с Кириллом Кяро. Шоу расскажет историю трёх друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они благодаря своим способностям довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить героям за то, что они сделали в далёком прошлом.

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В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только один. Финал выйдет 22 мая. Шоу будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Расписание выхода мистического сериала «Гипнозис» с Кириллом Кяро