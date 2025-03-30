По каким дням будет выходить мистический сериал «Гипнозис» с Кириллом Кяро

Расписание выхода мистического сериала «Гипнозис» с Кириллом Кяро
Уже 3 апреля стартует мистический сериал «Гипнозис» с Кириллом Кяро. Шоу расскажет историю трёх друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они благодаря своим способностям довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить героям за то, что они сделали в далёком прошлом.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только один. Финал выйдет 22 мая. Шоу будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.
Расписание выхода мистического сериала «Гипнозис» с Кириллом Кяро
- 1-я серия — 3 апреля
- 2-я серия — 10 апреля
- 3-я серия — 17 апреля
- 4-я серия — 24 апреля
- 5-я серия — 1 мая
- 6-я серия — 8 мая
- 7-я серия — 15 мая
- 8-я серия — 22 мая