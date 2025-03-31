Появился первый постер фильма «Чебурашка 2»

Создатели фильма «Чебурашка 2» представили первый постер картины. На нём можно увидеть самого главного героя, Сергея Гармаша в роли Гены и остальных актёров, которые вернулись к образам своих персонажей из первой части франшизы.

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Сюжет ленты расскажет о том, как Чебурашка вместе с Гришей и Соней теряется в лесу, а на их поиски отправляются взрослые.

Режиссёром выступит Дмитрий Дьяченко, снявший первую картину. Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом проката России. Сборы картины превысили 7 млрд рублей.

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Премьера второй части состоится 1 января 2026 года.