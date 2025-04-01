Появились первые кадры «Человека-паука: За пределами вселенных»

Sony Pictures наконец-то объявила дату выхода мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенных»: это триквел во франшизе, который начинался с «Через вселенные» и продолжился «Паутиной вселенных». Премьера состоится 4 июня 2027 года.

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Вместе с этим появились и первые кадры проекта, на которые попал Майлз и альтернативная версия Майлза, которая появилась в финале «Паутины вселенных».

«Человек-паук: Паутина вселенных» — сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вторая часть вышла летом 2023-го. Третья часть, «За пределами вселенных», станет финальной в трилогии. История Майлза Моралеса завершится.