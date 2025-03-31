В Москве состоялась премьера фильма «Отряд Светлячков»

В Музее Победы 30 марта состоялась премьера фильма «Отряд Светлячков». Первыми зрителями военно-приключенческой ленты стали около 400 человек. Новый фильм рассказывает о событиях Великой Отечественной войны и посвящен истории обороны Аджимушкайских каменоломен в мае 1942 года.

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Перед премьерным показом ленту представила съемочная группа, а актриса Анна Чурина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме, также исполнила для гостей кинопоказа композицию «Память», которая стала саундтреком к кинокартине «Отряд Светлячков».

«Большой съемочный блок был отснят в экспозициях Музея Победы на Поклонной горе, но основные съемки прошли в декорациях Аджимушкайских каменоломен, которые с максимальной точностью восстановлены в кинопавильонах. Съемочная группа трижды выезжала в Керчь, общалась с сотрудниками Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен, изучала архивы и свидетельства очевидцев», — рассказал режиссер фильма Стас Мареев.

По сюжету фильма несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Главный герой, современный мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям.

«Отряд Светлячков» – это история о детях, совершивших подвиг, детях, которые сами стали героями. Название их отряда вошло в историю военных побед России, и поэтому создатели с гордостью представляют картину под названием «Отряд Светлячков».