«Мастер» с Джейсоном Стэйтемом возглавил кинопрокат России за уикенд

Боевик «Мастер», главную роль в котором сыграл британский актер Джейсон Стэйтем, возглавил кинопрокат в России за минувшие выходные. Об этом сообщило издание Kinobusiness.

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За прошедший уикенд фильм смог заработать 146,7 млн рублей. Напомним, премьера фильма в России состоялась официально.

На втором месте находится семейный фильм «Пальма 2» режиссёра Владимира Кондаурова, который собрал за минувшие выходные 134,5 млн рублей. На третьем месте расположилась фантастическая комедия «Ждун» со сборами в 92 млн рублей.

Сюжет «Мастера» рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни и профессии строителя, но вынужден вернуться к основному делу и проявить свои истинные навыки после пропажи знакомой девушки.