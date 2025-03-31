Названа дата премьеры фильма об экспедиции на перевал Дятлова

Документальный фильм и серийные видеоролики о первой экспедиции мотосноубордистов на перевал Дятлова покажут в конце весны 2025 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС участник из Екатеринбурга, видеограф Евгений Хоменко.

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"В первый месяц это будут выходить серийные ролики по каждому из дней, который мы преодолевали в экспедиции, а в дальнейшем будет фильм о том, как это было. [Фильм выйдет] в течение двух месяцев, нам на это нужно время", - рассказал он.

Порядка 16 человек из Екатеринбурга, Уфы, Омска, Казани и Кемерово стали участниками первой экспедиции на мотосноубордах на перевал Дятлова, они преодолели 250 км. Участники отметили, что вся экспедиция длилась семь дней.

Команда выбрала туристический маршрут, они планируют сделать эту экспедицию ежегодной. Поход был автономный - они полностью обеспечивали себя питанием и местами для ночевки, среди трудностей во время экспедиции отметили проблемы со связью.

В 1959 году при невыясненных обстоятельствах на перевале в окрестностях горы Отортен, который в дальнейшем стал называться перевал Дятлова, погибли девять участников турклуба Уральского политехнического института, руководителем группы был Игорь Дятлов. Отрабатывались более 100 различных версий происшествия - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники. В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков по итогам проверки объявил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.

На Михайловском кладбище Екатеринбурга установлен кенотаф с портретами погибших, на перевале - мемориальная табличка. По мотивам происшествия сняты фильм-триллер американского режиссера Ренни Харлина "Тайна перевала Дятлова" (2013) и сериал "Перевал Дятлова" российской кинокомпании 1-2-3 Production (2020).