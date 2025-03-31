Что покажут в кинотеатрах в середине весны

В апреле в прокате не появится фильмов, которые можно было бы по масштабу сопоставить с картиной «Пророк. История Александра Пушкина», однако три фильма, вероятно, привлекут зрителя, заявил НСН Роман Исаев.

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Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН допустил, что хорошие качественные боевики с Джейсоном Стэйтемом востребованы у зрителя, поскольку россияне уже устали от сказок. По его словам, в апреле кинотеатры также возлагают надежды на российский боевик «Кракен», комедию «Батя 2: Дед» и зарубежную новинку «Падение короны».

Фильм «Пальма 2» вновь возглавил российский кинопрокат. Согласно данным ЕАИС Фонда Кино, в минувшие выходные картина заработала 133,3 миллиона рублей. При этом на втором месте расположился боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом, который в свою первую неделю проката смог собрать 111,2 миллиона рублей. Как заметил Исаев, российская аудитория всегда хорошо принимает проекты этого актера.

«Выход крупной зарубежной новинки сейчас – большая редкость, поэтому импортные фильмы со звездами А-класса в нашем прокате действительно становятся событиями. Джейсон Стейтем - народный любимец среди многих поколений. В свое время таким был Брюс Уиллис, теперь Джейсон Стейтем подхватил упавшее знамя. Люди, конечно, хотят увидеть хороший боевик на экране, это неудивительно с учетом усталости аудитории от бесконечных сказок. Какой-то совершенно другой жанровый проект вызывает интерес, поэтому фильм преодолел планку в 100 миллионов», – пояснил он.

По словам собеседника НСН, в апреле кинотеатры возлагают большие надежды на фантастический боевик «Кракен» от режиссер Николая Лебедева («Легенда №17», «Экипаж») и сценариста Алексея Сидорова («Бригада», «Т-34») и комедию «Батя 2: Дед» Ильи Учителя с Евгением Цыгановым.

«В апреле мы ждем "Кракена". Это достаточно странная история – непонятная битва нашей подводной лодки с морским чудовищем. Кто-то может счесть это странной сюжетной линией, поэтому сложно предсказать, какой реальный зрительский интерес и успех будет у фильма. Вместе с тем это крупное кино, выходящее от большой студии, с хорошим актерским составом. Надеемся, что также с достойной драматургией и классной графикой, потому возлагаем на "Кракена" определенные надежды. Также обращаем внимание на фильм "Батя 2: Дед". Первая картина стала народной комедией, продолжение вполне может превзойти результаты первой части. Загримированный Евгений Цыганов в фильме - шедевр гримеров и художников, думаю, зритель это оценит. С точки зрения драматургии, это некий событийный проект для нашей индустрии. В целом апрель будет очень слабым, ярких проектов уровня проекта "Пророк. История Александра Пушкина" и "Красного шелка", нет», – допустил он.

Помимо российских новинок к интересным релизам апреля можно также отнести и историческую драму «Падение короны», которая появится в российском прокате уже с 3 апреля.

«Среди запоминающихся фильмов не для массового зрителя можно выделить "Падение короны" от продюсера Паоло Соррентино. Это фильм о последних днях жизни Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Картина очень драматичная, глубокая, сильная. Понятно, что это кино скорее для изысканной киноходящей аудитории. Массовый зритель на такие фильмы не ходит, хотя жаль, потому что именно такие проекты двигают кинематограф. Надеемся, что у этой картины будет достойной результата в прокате», – заявил он.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что выход двух-трех блокбастеров в месяц увеличил бы кассу и другим проектам, поскольку один флагманский фильм привлекает зрителей в кинотеатр и знакомит их трейлерами других новинок проката.