Вышел постер фэнтези «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым

Кинокомпания «Наше кино» представила полноценный постер фильма «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым. Приключенческое фэнтези со слоганом «Добро никогда не сдаётся» выйдет в российский прокат уже 1 мая.

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«Сокровища гномов» расскажет о Роме — амбициозном, но неудачливом коммерсанте. Чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса, он впервые идёт на мошенничество — вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Но вместе с домом и участком Рома наследует и… четырёх живых гномов, которых скрывал старик.

Также в актёрский состав вошли Анастасия Уколова («По любви»), Михаил Орлов («Мир! Дружба! Жвачка!»), Владимир Сычёв («Физрук») и другие. Режиссёрами выступили Александр Бабаев («Наследники. Дар крови») и Василий Ровенский («Новогодний шеф»).