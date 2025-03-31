Завершились съемки фильма об арктических маяках

Съемки фильма "Светить на Север" об арктических маяках завершились в Архангельской области. Как рассказала ТАСС режиссер Анастасия Ломакина, это картина о коренной поморке, кандидате филологических наук, маме троих детей Ольге Кузнецовой, которая хочет привлечь внимание к старинным маякам острова Мудьюг, мечтает создать там музей об их истории и служителях.

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«Есть две больших темы, которые обычно представляют туристам. Та, которая наиболее известна, о том, что Мудьюг - это остров смерти. И все из-за того, что в годы интервенции на этом острове в течение двух лет действовал концентрационный лагерь, — сказала Ломакина. — Но наша героиня хочет вернуть острову Мудьюг историческое значение, потому что с петровских времен Мудьюг - это остров надежды для моряков. Еще при Петре Первом там появились первые навигационные знаки деревянные, появилась первая спасательная служба именно там. Потому что воды возле Мудьюга всегда были очень опасны. И просто так, без лоцманской службы, без знаков навигации, морякам было сложно преодолеть этот участок от Мудьюга до порта Архангельска».

Проект выиграл конкурс Фонда поддержки регионального кинематографа, а также питчинг кинофестиваля "Свидание с Россией". Съемки картины проходили в течение года в Архангельске, на острове Мудьюг в дельте Северной Двины, а также на единственном в стране храме-маяке на Секирной горе на Соловках.

Остров Мудьюг отделяет губу Сухое Море, расположенную вблизи устья Северной Двины, от остальной части Двинской губы. "Губа" по-поморски означает "залив". На Мудьюге расположены два маяка - Черная и Белая башни. Белая башня была построена в 1838 году, это первый каменный маяк в российской Арктике.

Проект "Светить на Север" многосоставной. Чтобы рассказать историю Мудьюга, авторы проекта написали и издали сказку про Белую башню и семью Чагиных, которые жили там в XIX веке, у этой семьи было 17 детей.

«И чтобы ее наглядно представить в фильме, мы решили ее полностью анимировать. Режиссером мультипликационной части у нас стал архангельский аниматор Василий Подойницын. И сейчас мы находимся в процессе создания анимации в том числе, — отметила собеседница агентства. — Съемки фильма заняли целый год, только на Мудьюг мы приезжали трижды, хотелось запечатлеть маяки в разные сезоны. Огромные слова благодарности Министерству обороны Российской Федерации и сотрудникам архангельского района гидрографической службы, в ведении которых находятся Мудьюгские маяки, за помощь и содействие нашей группе».

Премьера фильма намечена на конец лета 2025 года.