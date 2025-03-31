Стоит ли смотреть фильм «Электрический штат»

"Электрический штат" - главный релиз стриминга Netflix в марте и, пожалуй, один из самых значимых на платформе за весь год.

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Проект достаточно вольно и "далеко" экранизирует одноименный комикс Саймона Столенхага.

Зрителя погружают в альтернативную версию истории XX века, где в 1990-х человечество пережило войну с роботами. Одолеть металлических ботов получилось благодаря местному гению (Стэнли Туччи), срисованному одновременно со Стива Джобса и Илона Маска. Ключом к победе стало его изобретение нейрокастер - эдакий Apple Vision Pro, если бы его придумали в аналоговую эпоху.

Инновационный гаджет полностью меняет уклад повседневности, в мирное время предлагая населению проводить жизнь в виртуальной реальности. Главная героиня - девушка-подросток Мишель (Милли Бобби Браун) предпочитает подобные девайсы для побега от настоящей действительности не использовать, какой бы суровой она не была. Она находится под опекой жестокого приемного отца, а ее настоящая семья - родители и брат Кристофер - погибли.

Приключения стартуют, когда она встречает робота из любимого мультика Криса (Алан Тьюдик), который дает понять, что на самом деле он не умер, а его сознание каким-то образом оказалось в этой железяке.

Далее странная пара отправляется в путешествие, чтобы полноценно вернуть Кристофера к жизни. На пути они встретят ветерана боевых действий (Крис Прэтт) с роботом-напарником (Энтони Маки), которые будут им помогать, а по пятам за ними будет следовать и мешать местный маршал (Джанкарло Эспозито).

Экспозиция понятная, местами даже занятная, но, когда в массовой культуре правит бал пост- и метаирония, не всегда ясно, насколько показываемые на экране события можно воспринимать всерьез. Например, восстание машин, которое возглавляет Мистер Арахис (Вуди Харрельсон), сперва выглядит как какая-то неумелая пародия на "Терминатора".

От ощущения карикатурности не получается избавиться вплоть до финальных титров, и вряд ли так было задумано. Похожие вайбы были у некоторых эпизодов "Любовь. Смерть. Роботы", но там они органично встраивались в общую концепцию.

Ситуацию, возможно, могли бы выправить убедительные актерские работы и крепкий сценарий с интересными диалогами, но по обоим пунктам картине можно ставить незачет.

Милли Бобби Браун, сама по себе уже в какой-то мере ставшая маскотом Netflix, сейчас проходит стадию, типичную для всех артистов, получивших звездный статус в юном возрасте. В "Очень странных делах" ее тогдашняя детская непосредственность в кадре конвертировалась в зрительское умиление, но по мере взросления хорошо было бы научиться придавать своим персонажам глубину и постигать прочие приемы актерского ремесла. Чего, к сожалению, не происходит. Ее Энола Холмс, принцесса из "Девы и дракона" и нынешняя Мишель - это все та же Одиннадцатая.

Надежда была на Криса Прэтта с дурацкой прической и усищами - его комедийный талант уже не раз вывозил на себе, на первый взгляд, не самые перспективные проекты.

Но ему написали преступно мало текста с минимальным количеством шуток. Ситуация до того абсурдная, что в русскоязычной локализации от его героя можно услышать смешные фразы, которые в оригинальном скрипте отсутствуют.

Про Джанкарло Эспозито говорить не хочется - уже второй десяток лет эксплуатируется один и тот же образ, удачно выстреливший в сериале "Во все тяжкие". Тошно. Хватит.

В чем точно нельзя отказать создателям, так это в стиле. Работы Столенхага из его графической новеллы перенесены на экран кропотливо и бережно.

Визуал и картинка шикарные, а спецэффекты и CGI полностью оправдывают рекордный для стриминга бюджет.

Что добавляет ситуации злой иронии. "Электрический штат" - самый дорогой проект Netflix и самая низкооцененная в плане рейтинга работа братьев Руссо и дуэта сценаристов Кристофера Маркуса и Стивена МакФили. Наглядная демонстрация, что недостаточно кинуть деньгами в команду авторов "Мстителей", чтобы на выходе получить суперхит. Без условного Кевина Файги, который бы за спиной дергал за ниточки и бил по рукам, у постановщиков получается совсем не так успешно, как с "Войной бесконечности" и "Финалом".

Экранизация явно создавалась с прицелом на франшизное расширение - авторы, судя по всему, берегли и припасали идеи на потенциальные сиквелы и спин-оффы, не используя потенциал оригинального материала в полную силу.

На выходе в итоге получился "дистиллированный" продукт, который попросту неинтересно смотреть.