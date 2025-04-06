Пять главных сериалов апреля 2025 года

Ничто так не убивает свободное время как просмотр интересных сериалов. Они давно заменили нам книги и кино, и с каждым годом самые разнообразные проекты онлайн-кинотеатров и платформ становятся только лучше и качественнее. В ближайшее время расскажем, какие премьеры ждут нас во втором летнем месяце. Смотреть подано!

© кадр из сериала «Друзья и соседи»

1. «Актерище» (с 1 апреля в KION)

Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко в одном проекте — дуэт уже сам по себе многообещающий. Каждый из них здесь играет самого себя. Нагиев — звезду кино первой величины, размеры эго которого смогут затмить собой все его актерские работы вместе взятые. Лапенко же выступает в роли блогера и доморощенного кинокритика, насмехающегося над всей этой звездной помпезностью. Однажды их пути пересекутся, и жизнь каждого перестанет быть прежней.

2. «Охотник за головами» (с 3 апреля в Prime Video)

Оказывается, Ад, которым многих из нас пугают, на самом деле представляет собой тюрьму, наполненную самыми разными демонами. Понятно, что отсиживать срок за прегрешения, совершенные при жизни, там никто не хочет, и каждый из них пытается оттуда сбежать.

Попытки многих оказываются вполне удачными. После побега демоны отправляются на Землю творить разные пакости. Поймать всех беглецов и вернуть их обратно поручают герою Кевина Бейкона, охотника за головами, которого специально для этого вернули с того света.

Судя по трейлеру, перед нами прекрасный образчик комедийного сериала ужасов в духе «Зловещих мертвецов» или «Сверхъестественное», скучать при просмотре которого точно не придется.

3. «Гипнозис» ( с 3 апреля в Okko)

И если вам демоны покажутся слишком скучными и наигранными, отечественные онлайн-кинотеатры подготовили еще один сверхъестественный проект, в котором свою судьбу и судьбу мира на этот раз будут решать экстрасенсы. Трое закадычных друзей, среди которых адвокат, частный детектив и священник (Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро), обладают экстрасенсорными способностями. Однажды на их пути встает некто из прошлого, решающий отомстить всем за нанесенные ему обиды. И его сила пострашнее будет.

Сериал выглядит мрачно и внушительно, остается надеяться, что его создателям удастся найти что-то новое в уже набившей оскомину теме.

4. Друзья и соседи (с 11 апреля на. Apple TV+)

Красиво жить не запретишь. Особенно если ты живешь в престижном районе, а все соседи вокруг тебя — сплошь богачи. Жизнь героя Джона Хэмма не так сладка, как кажется на первый взгляд: с высокооплачиваемой работы уволили, жена ушла к другому.

А жить при этом хорошо все же хочется. И тогда он начинает грабить друзей и соседей, чтобы продолжать роскошно жить в этом дорогом мире. Конечно, однажды правосудие придет и за ним. Но когда — вопрос, который мало пока кого интересует.

5. Узкая дорога на дальний север (c 18 апреля на Amazon Prime Video)

Впервые этот мини-сериал показали сначала на Каннском кинофестивале, а потом и на Берлинском. Не весь, конечно, всего пару серий. И вот в конце апреля возможность увидеть экранизацию романа Ричарда Флэнагана, получившего за него Букеровскую премию, появится и у нас.

Герой Джейкоба Элорди (еще один весомый плюс к просмотру данного сериала) в годы Великой Отечественной оказывается в плену у японцев и попадет на строительство так называемой Дороги Смерти — моста через реку Квай на Тайско-Бирманской железной дороге. Критики, посмотревшие этот сериал, уже смогли оценить его по достоинству.

Ужасы войны и страданий без прикрас. Смотреть на это тяжко, но все же нужно. Во имя будущего мира.

Помимо прочего, 3 апреля погрузимся в будни больницы в первом сезоне медицинского поцедурала «Пульс» на Netflix, с 4 апреля поговорим о сокровенном в мини-сериале «Умираю, как хочу секса» на Hulu, 8 апреля устроим революцию в финальном сезоне сериала «Рассказ служанки» также на Hulu, 10 апреля посмеемся над героинями четвертого сезон комедийного сериала «Хистрости» на Max, также 10 апреля заглянем по ту сторону очередного «Черного зеркала» на Netflix, 12 апреля улетим в новые космические дали в новом сезоне «Доктора Кто» на Disney+, 13 апреля продолжим выживать во втором сезоне сериала «Одни из нас» на HBO, 22 апреля схлестнемся с Империей зла во втором сезоне сериала «Андор» на Disney+, а 24 апреля расправимся с маньяком финальном сезоне сериала «Ты» на Netflix.