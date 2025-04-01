Почему россияне не пойдут на оскароносный фильм «Зона интересов»

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что даже международные награды не привлекут российских зрителей в кино для просмотра картины.

© Кадр из фильма «Зона интересов»

«Зона интересов» - это кино для подготовленных людей, лента не заинтересует массового российского зрителя, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН.

В российских кинотеатрах 15 мая начнут показывать драму «Зона интересов» британского режиссера Джонатана Глейзера. Картина рассказывает о семье коменданта Освенцима Рудольфа Хесса. Вместе с супругой и детьми он живет в роскошном доме, стоящем у стен концлагеря. Единственное, что мешает семейству быть в полной гармонии и комфорте, — это клубы дыма из крематория, крики жертв, стрельба и лай собак. Шнейдеров назвал фильм умным и блистательным.

«Я смотрел это кино, фильм потрясающий. К сожалению, россияне не пойдут на него в кино. Фильм абсолютно фестивальный, очень умный, блистательно сделанный, с потрясающими актерскими работами. Фильм без внешних формальных ужасов, но производит очень жесткое и жестокое впечатление. Это абсолютно антивоенная, антифашистская картина, но для очень подготовленной аудитории. Чего нельзя сказать об «Аноре», которая является абсолютным ширпотребом, массовым и коммерческим кино. «Зона интересов» - это кино для умных людей, которые умеют смотреть кино», - рассказал он.

Кинокритик подчеркнул, что даже международные награды не привлекут российских зрителей в кино для просмотра картины.

«Награды фильма не имеют значения для российского зрителя. Его не волнуют награды ни международных фестивалей, ни российских. Получила ли картина премию «Золотой орел» или «Нику», от этого не меняется ничего, даже судьба режиссера. А уж награды Каннского кинофестиваля на российские интересы тем более не влияют. Гран-при Каннского кинофестиваля у «Зоны интересов» не повлияет на его прокатную судьбу», - отметил Шнейдеров.

Фильм «Зона интересов» получил Гран-при Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар» — за лучший международный фильм и лучший звук. В главных ролях Сандра Хюллер («Анатомия падения», «Тони Эрдманн») и Кристиан Фридель («Белый лотос», «Белая лента»).