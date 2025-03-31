Выход в свет новой "Белоснежки" грозит стать скандалом века

Если набрать в поисковой строке с младенчества всем дорогое слово "Белоснежка", может показаться, что в мире нет более животрепещущих проблем, чем всколыхнувший широкие массы диснеевский ремейк знаменитого фильма 1937 года.

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Уже первые сообщения о его съемках вызвали нездоровый шум: на роль Белоснежки выбрана Рэйчел Зеглер, актриса с колумбийско-европейскими корнями и соответственно смуглой кожей. Уже здесь нашла коса на камень: дремавшие во многих соображения примитивного расизма неотрывно сплелись с назревшим протестом против перехлестов политкорректности. И действительно, принятые в Голливуде новейшие принципы, обязывающие едва ли не в каждом фильме снимать актеров всех возможных цветов кожи, телесных габаритов и сексуальных предпочтений уже сделали фильмы подобием бухгалтерского отчета, где для ревизии обязательно должны быть заполнены все пункты. Как любое исчадие педантов, такое кино стало неинтересно смотреть. Ну хорошо, пережили запрет белым тенорам петь черного Отелло, но черная Русалочка, черная Фея, черная Белоснежка - где границы разгулявшемуся безумию?

Вдобавок к этому студия Диснея выбрала странную маркет-политику, построенную на энергичном отрицании старого фильма - мол, уже не соответствует новейшим представлениям о морали и нравственности. Особенно преуспела в этом Рэйчел Зеглер: в ее понимании Принц, без спроса нанесший поцелуй спящей принцессе, является абьюзером. И вообще актриса предпочла бы обойтись без всей этой сомнительной любовной линии с преследующим героиню парнем и хотела бы видеть свою Белоснежку лидером борьбы за счастье народа.

Это уж точно было воспринято как покушение на святыню: поколения сроднились с диснеевской Белоснежкой из первого в истории полнометражного мультика, а теперь ее хотят лишить очаровавшего всех простодушного романтизма, сделать подобием Жанны д`Арк.

Свою ложку дегтя внесли политические взгляды актрисы. Личная неприязнь не могла не сказаться на качестве игры: Белоснежка, всегда бывшая самим воплощением добра и разума, стала нескрываемо злобной. Любовь к бывшему Принцу, ныне ворующему картошку Робин Гуду, Зеглер изображает с явным принуждением - он эту Белоснежку интересует куда меньше, чем счастье стонущего под гнетом тирании народа. Первые искры интереса к настырному парню проблеснут только когда ей скажут, что он спас ее от смерти. Но промелькнут на миг - она не намерена связывать с ним свою судьбу. Что и подтвердится в финале, когда экс-Принц в толпе челяди покорно склонит голову перед новой королевой.

Что осталось от любимой в поколениях сказки?

Ах да, гномы. Они были очень хороши в старом фильме, у каждого свой характер. И нарисованы они были кистью доброй и любящей. Рисованная анимация обладала этим свойством - передавать тепло человеческих рук, выражать эмоции самого художника. Чего категорически не умеет компьютер. Искусственный интеллект изготовил новых гномов с бесстрастностью рейсфедера. Смешные имена остались - характеров нет. Музыка, с которой все сроднились, та же, и марш тенями на горизонте тот же, а в лица жутко всмотреться: все прорисовано с устрашающей подробностью, а эффект, как от вдруг зашевелившегося чертежа. Эти гномы могли бы вдохновить какой-нибудь особенно изощренный хоррор. Впрочем, надо признать, что в комплекте с визуально злобной Белоснежкой это даже образует некую гармонию. Но - зачем?

И действительно, зачем самая заслуженная из кинокомпаний мира пошла войной на собственные традиции нести разумное, вечное и, несмотря ни на что, доброе? Зачем смирилась с механической безликостью новой музыки Джеффа Морроу, написавшего неплохой саундтрек к ремейку "Русалочки", но провалившего состязание с простодушными мелодиями классической "Белоснежки"?

Новый фильм несет все признаки драматической борьбы, проходившей за стенами киностудии и выплеснувшейся в мир. Сначала актер-карлик Питер Динклэйдж в телеинтервью заклеймил придуманную братьями Гримм историю о семи гномах, живущих в пещере, как устаревшую и поддерживающую оскорбительные стереотипы. В поисках выхода студия набрала странную компанию разношерстных актеров, но быстро поняла, что из этого ничего не получится - теперь компания осталась только в качестве бандитской шайки экс-принца Джонатана, вполне невнятной по типажам и по функциям. А живых гномов решила заменить компьютерными болванчиками. Что, в свою очередь, вызвало гнев сообщества актеров с дварфизмом: из-за особенностей их внешности у них и так мало работы, а тут они лишились таких роскошных, таких многообещающих ролей!

В обстановке такого многоступенчатого скандала и вышел в мир фильм, даже из названия которого пришлось убрать упоминание о гномах. Его премьеры повсеместно сопровождаются проклятьями, его презирают еще до просмотра, Рэйчел Зеглер с ее неумеренной (и неумной!) политической активностью попала в число самых ненавидимых актрис, и теперь трудно поручиться за ее дальнейшую карьеру - она сыграла в "Белоснежке" с трудно скрываемой неприязнью к этой сказке, то есть откровенно плохо.

Но нет худа без добра. Нарыв разбухшей новой политкорректности вскрылся, обнаружив ее маразматические крайности. 88-летняя Белоснежка, не двигаясь с места, положила юную тезку на обе лопатки. А студии Диснея теперь придется много думать, чтобы поправить свою сильно пошатнувшуюся репутацию.