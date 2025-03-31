Как выход сразу трех семейных фильмов может подставить киноиндустрию

Выход сразу трех фильмов для семейной аудитории в новогодние праздники не увеличит общую кассу кинотеатров, и может лишить одну из картин миллиардных сборов, заявила НСН Елена Хажинская.

© unsplash

В начале 2026 года в кинотеатрах появится сразу три фильма, которые потенциально могли бы собрать миллиард, однако повышенная конкуренция может создать проблему для продюсеров, потому было бы логично поменять дату для одного из релизов. Об этом в разговоре с НСН рассказала член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская.

Сказка «Буратино» выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года — ровно спустя 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино». Сделанного при помощи компьютерной графики Буратино озвучит Вита Корниенко («Папины дочки»). Картина будет конкурировать в прокате с «Чебурашкой 2», кассовые сборы первой части фильма превысили шесть миллиардов рублей. Также на 1 января запланирован выход киноадаптации «Простоквашино» от Сарика Андреасяна. Хажинская допустила, что эти персонажи популярны не меньше героев Алексея Толстого.

«На Новый год должно быть минимум два больших детских релиза. Проблема следующего нового года в том, что опять нет хороших взрослых релизов, как было в этот Новый год. Понятно, что точно будет еще один фильм-миллиардник, все новинки для семейной аудитории потенциально могут освоить такую кассу. При этом "Простоквашино" потенциально может и победить в прокате "Буратино". У наших детей эти персонажи очень популярны. Подозреваю, что большинство россиян просто не знают режиссера картины. В индустрии его фамилия и выходки на слуху, а большинство зрителей об этом даже не в курсе», — заявила она.

Как уточнила собеседница НСН, продюсерам одного из проектов было бы выгоднее поменять дату релиза, чтобы не лишиться сборов в конкуренции.

«Общая касса при трех релизах для семейной аудитории останется неизменной. У кинотеатров проблем не будет, они будут у продюсеров, которые вложили в проекты большие средства и усилия. Им предстоит перетягивать деньги между собой. Все три фильма достойные, если бы у меня стоял выбор, куда повести ребенка, я бы ориентировалась на его выбор. В этот Новый год мы увидим, кто из наших медиахолдингов умеет лучше рекламировать детское кино. С точки зрения бизнеса, не вижу логики в том, что все они сгрудились на одной дате. Надеюсь, кому-то хватит мозгов поменять ее. Возможно, кто-то будет не готов к релизу, ведь в каждом из этих фильмов много компьютерной графики», — допустила Хажинская.

В начале января 2025 года в кинотеатрах было представлено два кассовых фильма для семейной аудитории. Картина Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» освоила в прокате 3,3 миллиарда рублей, а лента «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко заработала 2,6 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».