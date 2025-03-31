Почему стоит ждать второй сезон сериала «Репетиция»

Весной на стриминговом сервисе HBO выходит продолжение документально-комедийного сериала «Репетиция», созданного канадцем Нэйтаном Филдером. «Лента.ру» рассказывает, что ждет зрителей в новом сезоне, и рекомендует похожие фильмы, которые можно посмотреть в ожидании премьеры.

© Lenta.ru

«Репетиция»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2022.

2022. Платформа: HBO.

HBO. Страна: США.

США. Жанры: документальный, комедия.

документальный, комедия. Режиссер: Нэйтан Филдер.

Нэйтан Филдер. Сценаристы: Нэйтан Филдер, Кэрри Кемпер, Эрик Нотарникола.

Нэйтан Филдер, Кэрри Кемпер, Эрик Нотарникола. В ролях: Нэйтан Филдер, Джорни Бэйкер, Анна Ламадрид, Сойер Дж. Белл, Леннон О’Флинн, Джеймс О'Нил, Реми Тейлор, Джошуа Джеймс Бенард, Лиам Райзингер.

«Репетиция» (The Rehearsal) — американский псевдодокументальный комедийный сериал, вышедший на HBO в 2022 году. Сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли выступил Нэйтан Филдер — канадский комик и сценарист. По сюжету герой Филдера помогает людям подготовиться к значимым событиям, создавая симуляции важных моментов с помощью декораций, актеров и продуманных диалогов.

Участники получают возможность несколько раз отрепетировать сложные разговоры или жизненные ситуации и тем самым уменьшить неопределенность повседневной жизни.

Первый сезон получил высокие отзывы критиков и зрителей: на Rotten Tomatoes у сериала 95 процентов положительных рецензий, на Metacritic — 86 баллов. Критики похвалили шоу за новаторский формат, смелые сценарные приемы и остроумную сатиру на телевизионные реалити-шоу.

Даты выхода серий второго сезона

Премьера второго сезона «Репетиции» состоится 20 апреля 2025 года на HBO. Всего сезон включает в себя шесть эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

Предположительно, график выхода серий такой:

20 апреля — 1-я серия;

27 апреля — 2-я серия;

4 мая — 3-я серия;

11 мая — 4-я серия;

18 мая — 5-я серия;

25 мая — 6-я серия.

В Великобритании сериал можно будет посмотреть на Apple TV и Amazon Prime на следующий день после американской премьеры.

Трейлер

Сюжет

Во втором сезоне сериала Филдер продолжит исследовать концепцию подготовки к реальной жизни, но на этот раз эксперимент станет еще более сложным. Помимо того, что он будет помогать новым участникам правильно вести себя в сложных ситуациях, он также окажется наблюдателем и будет смотреть, как другие актеры исполняют его роль в параллельных симуляциях.

Шоураннеры сериала намекнули, что в новых эпизодах Филдер столкнется с вопросами, касающимися более глобальных и философских аспектов.

Один из главных вопросов, который поднимает сериал: действительно ли можно подготовиться к жизни? Первый сезон показал, что даже самые детализированные симуляции не способны учесть все переменные, а один неверный шаг может разрушить весь ваш мир.

Во втором сезоне эта идея будет развиваться, а зрителей, вероятно, приведут к выводу, что попытки полного контроля жизни и высокие ожидания от будущего неизбежно разбиваются о хаос реальности.

Производство и съемочная команда

Идея «Репетиции» возникла из предыдущего проекта Натана Филдера под названием Nathan for You, где он разрабатывал необычные бизнес-стратегии для предпринимателей. Во время подготовки к этому шоу Филдер и его команда проигрывали сценарии, пытаясь предсказать, как люди отреагируют на его абсурдные предложения. Этот опыт в дальнейшем вдохновил его на создание нового сериала.

Производством «Репетиции» занимается компания Blow Out Productions в сотрудничестве с Rise Management и HBO. Исполнительными продюсерами выступают сам Натан Филдер, Кларк Рейнер, Дейв Паутейл и Даниэль Грей Лонгино. Последний также принимал участие в режиссуре отдельных эпизодов.

Фильмы, похожие на «Репетицию»

Год выхода: 2008.

2008. Страна: США.

США. Жанр: драма.

драма. Режиссер: Чарли Кауфман.

Чарли Кауфман. В ролях: Филип Сеймур Хоффман, Саманта Мортон, Мишель Уильямс, Кэтрин Кинер, Эмили Уотсон, Дайэнн Уист, Дженнифер Джейсон Ли, Хоуп Дэвис, Том Нунэн.

Филип Сеймур Хоффман, Саманта Мортон, Мишель Уильямс, Кэтрин Кинер, Эмили Уотсон, Дайэнн Уист, Дженнифер Джейсон Ли, Хоуп Дэвис, Том Нунэн. Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

Театральный режиссер Кэйден Котард, страдающий загадочными недугами и переживающий кризис в браке, получает грант, позволяющий ему поставить грандиозную пьесу. Он воссоздает огромную копию Нью-Йорка внутри склада, заполняет ее актерами, живущими внутри этой имитации. Однако, погружаясь в этот мир, он теряет связь с реальностью и самим собой. Котард стремится к абсолютной честности в творчестве, но его жизнь и пьеса становятся неразличимыми. В попытках осмыслить свою боль он сталкивается с одиночеством, страхами и бесконечными отражениями самого себя.

«Адаптация» (Adaptation)

Год выхода: 2002.

2002. Страна: США.

США. Жанры: драма, комедия.

драма, комедия. Режиссер: Спайк Джонс.

Спайк Джонс. В ролях: Николас Кейдж, Мэрил Стрип, Крис Купер, Брайан Кокс, Тильда Суинтон, Кэра Сеймур, Джуди Грир, Мэгги Джилленхол, Джим Бивер.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

Метакинематографический эксперимент Спайка Джонза и Чарли Кауфмана, превращающий сценарный кризис в сюжет фильма. Главный герой, сценарист Чарли, мучительно пытается экранизировать книгу о редких орхидеях, но переживает из-за отсутствия сюжета. В поисках вдохновения он сталкивается с внутренними страхами, депрессией и собственным вымышленным братом-близнецом, который, напротив, без труда пишет успешный, но банальный триллер. История становится все более причудливой, когда Чарли лично встречается с автором книги и оказывается втянут в криминальный сюжет.

Год выхода: 1999.

1999. Страна: США.

США. Жанры: фантастика, комедия, драма.

фантастика, комедия, драма. Режиссер: Спайк Джонс.

Спайк Джонс. В ролях: Джон Кьюсак, Кэмерон Диас, Кэтрин Кинер, Джон Малкович, Орсон Бин, Мэри Кэй Плэйс, Нед Беллами, К.К. Доддс.

Джон Кьюсак, Кэмерон Диас, Кэтрин Кинер, Джон Малкович, Орсон Бин, Мэри Кэй Плэйс, Нед Беллами, К.К. Доддс. Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3.

Эксцентричная комедия «Быть Джоном Малковичем» рассказывает о неудачливом кукловоде Крэйге, который случайно обнаруживает портал в разум актера Джона Малковича. Вместе с коллегой Максин он превращает эту находку в бизнес — за деньги продает возможность побыть знаменитостью. Однако вскоре портал превращается в арену борьбы за власть, любовь и саму личность Малковича. Лотти, жена Крэйга, влюбляется в Максин, но только когда та взаимодействует с ней через тело Малковича. Крэйг, осознав, что может контролировать актера как марионетку, решает использовать это в своих целях.

Год выхода: 2014.

2014. Страна: США.

США. Жанры: драма, комедия.

драма, комедия. Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Алехандро Гонсалес Иньярриту. В ролях: Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун, Наоми Уоттс, Зак Галифианакис, Андреа Райзборо, Эми Райан, Линдси Дункан.

Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун, Наоми Уоттс, Зак Галифианакис, Андреа Райзборо, Эми Райан, Линдси Дункан. Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.7.

Трагикомический взгляд на кризис актера, отчаянно пытающегося вернуть свою славу. Риган Томсон, известный по роли супергероя Бердмэна в прошлых фильмах, ставит на Бродвее спектакль, который должен доказать его талант. Однако его преследует голос Бердмэна, подсказывающий, что тот должен вернуться в мир блокбастеров. Между попытками сохранить достоинство, сложными отношениями с дочерью и конфликтами с актерами, Риган балансирует на грани реальности и безумия. На финальном выступлении Риган делает отчаянный шаг, оставляя зрителям возможность самим ответить на вопрос: действительно ли он нашел себя или окончательно потерялся в своем собственном вымысле.