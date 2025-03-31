Что известно о втором сезоне сериала «Доктор Кто»

Второй сезон сериала «Доктор Кто», 2025 год: дата выхода, сюжет и главное о перезапуске
В апреле на экраны вернется «Доктор Кто» — культовый сериал о путешествиях во времени, перезапущенный два года назад. Обаятельного Доктора снова сыграет Шути Гатва, но в этот раз с другой спутницей. «Лента.ру» рассказывает, что известно о втором сезоне «Доктора Кто» и когда будут выходить серии, а также вспоминает первый сезон и объясняет, как не запутаться в нумерации и эпохах сериала.
Главное о втором сезоне «Доктора Кто»
- Оригинальное название: Doctor Who.
- Жанр: научная фантастика, приключения, драма.
- Страна: Великобритания.
- Шоураннер: Рассел Т. Дэвис.
- Дата выхода: 12 апреля 2025 года.
- Где смотреть: BBC iPlayer и BBC One в Великобритании, в остальных странах — Disney+ (недоступен в России).
- Сколько серий: 8.
- В главных ролях: Шути Гатва, Варада Сету, Милли Гибсон.
«Доктор Кто» — британский научно-фантастический телесериал, в котором главный герой — инопланетянин из расы повелителей времени, называющий себя Доктором. Он путешествует через время и пространство в космическом корабле «Тардис», который выглядит как полицейская будка из 1963 года.
Такие будки были распространены в Великобритании до 1970-х. Полиция использовала их, чтобы связаться с участком и при необходимости запереть задержанного преступника. Обычные люди тоже могли позвонить оттуда в полицию.
Будка внутри больше, чем снаружи, из-за особой технологии повелителей времени. В ней Доктор путешествует вместе со своими компаньонами и противостоит космическим злодеям. В основном его спутники — жители Земли из времени, соответствующему выходу сезона.
Почему сериал так называется?
Более корректный перевод Doctor Who звучал бы так — «Какой Доктор». Название обыгрывает повторяющуюся шутку сериала: когда Доктор представляется, собеседник обычно уточняет, какой специализации он доктор или доктор каких наук:
— I am the Doctor. (Я Доктор) — Doctor who? (Какой доктор?)
В мире сериала повелители времени не раскрывают свои тайные имена — их доверяют только близким. Для остальных берут псевдонимы, которые отражают убеждения и ценности повелителя времени. Доктор назвался так, потому что пообещал себе быть хорошей личностью и спасать жизни. А его главный противник взял имя Мастер, потому что хотел добиться власти.
Особенности нумерации сезонов
Сериал начал выходить в 1963 году и разделен на три эпохи:
- 1963-1989 годы, классические сезоны (с Первого по Восьмого Доктора);
- 2005-2022 годы, перезапуск (с Девятого по Четырнадцатого Доктора);
- с 2023 года — второй перезапуск, новые сезоны (с Пятнадцатого Доктора).
В мире сериала повелители времени — почти бессмертные создания, способные на регенерацию. У них есть ограниченное число реинкарнаций. Умирая, они полностью меняют свою внешность (иногда даже пол и цвет кожи) и характер. Этим объясняется то, что Докторов на протяжении десятилетий играют разные актеры. Нумерация Доктора меняется вместе с актером.
У сериала дважды происходили крупные перезапуски — в 2005 и 2023 годах, после каждого нумерация сезонов начиналась заново.
С каждым новым Доктором дополнительно происходит так называемый мягкий перезапуск, когда сериал заново объясняет себя аудитории, знакомит со своими концепциями и миром, вводит новых главных персонажей. Сериал можно смотреть с момента очередного перезапуска, ничего не зная о событиях предыдущих сезонов.
Чтобы начать смотреть «Доктора Кто» в 2025 году, достаточно увидеть первый сезон с Шути Гатвой. Смотреть предыдущие не обязательно.
Дата выхода
Премьера второго сезона запланирована на 12 апреля 2025 года.
Серии «Доктора Кто» будут выходить раз в неделю, по субботам. Финал сезона состоится 31 мая.
Расписание и название серий
- 1-я серия — 12 апреля, The Robot Revolution («Революция роботов»);
- 2-я серия — 19 апреля, Lux («Люкс»)*;
- 3-я серия — 26 апреля, The Well («Колодец»);
- 4-я серия — 3 мая, Lucky Day («Удачный день»);
- 5-я серия — 10 мая, The Story and the Engine («История и двигатель»);
- 6-я серия — 17 мая, The Interstellar Song Contest («Межзвездный песенный конкурс»);
- 7-я серия — 24 мая, Wish World («Мир желаний»);
- 8-я серия — 31 мая, The Reality War («Война реальности»).
*Lux — с латыни это слово переводится как «свет». Но в названии, скорее всего, обыгрывается единица измерения освещенности люкс (лк). Так, один люкс равен свету полной Луны в тропиках.
Трейлер
Сюжет
Что было в первом сезоне
Спустя некоторое время после своей очередной регенерации, в 2023 году, Пятнадцатый Доктор встречает Руби Сандей. Вместе они останавливают космических гоблинов, которые похищают детей. Руби не знает своей настоящей матери — в младенчестве ее подбросили в церковь на Руби-роуд в канун Рождества. Причем по какой-то причине это событие скрыто от Доктора, и он не может увидеть мать Руби, даже вернувшись в прошлое.
Загадка происхождения Руби — сквозной сюжет всего сезона.
Вместе с Доктором она путешествует по иным планетам, мирам и временам, а однажды даже проживает целую параллельную жизнь. В финале сезона Доктор останавливает вторжение Сутеха (могущественного злодея из классических серий), а Руби находит свою маму и остается с ней на Земле.
Лучшие серии сезона
- «Бум» (3-я серия) — Доктор и Руби оказываются в далеком будущем на планете, которая стала полем боя между англиканскими десантниками и местными жителями, прячущимися в тумане. Доктор наступает на мину и всю серию вынужден находиться на одном месте (чтобы мина не сдетонировала), что не мешает ему разгадать загадку военного конфликта. Серия написана Стивеном Моффатом — создателем «Шерлока» и шоураннером сезонов про Одиннадцатого и Двенадцатого Докторов.
- «73 ярда» (4-я серия) — на побережье Уэльса Доктор случайно наступает на плетеный круг, призванный отгонять злых духов, и пропадает. Пытаясь его найти, Руби замечает вдалеке женщину. Незнакомка подает ей знаки, но Руби не может приблизиться к ней — между ними всегда сохраняется расстояние в 73 ярда (66,7 метра). А все, кому удается подойти к незнакомке и поговорить, в ужасе убегают.
- «Точка и пузырь» (5-я серия) — в продвинутом городе будущего все жители живут в собственном пузыре, буквально. Технологии позволяют постоянно находиться в соцсетях и смотреть медиа даже по пути на работу. Поэтому, когда на город нападают монстры, никто этого не замечает. Доктор и Руби здесь — второстепенные персонажи.
- «Плут» (6-я серия) — инопланетяне-метаморфы тоже любят «Бриджертонов» и устраивают косплей на них в Англии начала XIX века. При этом они уничтожают людей, занимают их места и отыгрывают их роли. Пытаясь остановить пришельцев, Доктор знакомится с обаятельным охотником за головами по прозвищу Плут (Rogue). Сюжетная линия этого персонажа намекает, что он может вернуться во втором сезоне.
- «Легенда о Руби Сандей» (7-я серия) — первая часть большого финала, в котором начинается вторжение Сутеха. Там же объясняется происхождение героини, сыгранной Сьюзан Твист, — каждую серию сезона герои встречали ее в разных эпохах и образах.
О чем будет второй сезон
Во время своих приключений Доктор встречает Белинду Чандру и пытается вернуть ее на Землю. Но путешественнику во времени противостоит некая загадочная сила, так что возвращение затягивается. Вместе им предстоит «столкнуться с большими опасностями, свирепыми врагами и масштабными ужасами».
Судя по трейлеру, герои побывают в 1952 и 2007 годах, в 51-м веке, на конкурсе галактического «Евровидения», на других планетах и в анимационной реальности.
Актриса Варада Сету, сыгравшая Белинду, уже появлялась в сериале. В первом сезоне третьей серии она сыграла англиканского морпеха Манди Флинн.
В трейлере также появилась Милли Гибсон, сыгравшая Руби Сандей — спутницу Доктора в прошлом сезоне. Ее место в сюжете и роль в новых сериях пока неизвестны.
Производство
«Доктор Кто» — культовый сериал, на котором в Великобритании выросли целые поколения. Его перезапуск в 2005 году стал большим событием: проект получил высокие рейтинги и собрал новую базу фанатов. У него было 14 сезонов и несколько спин-оффов. Шоураннером 1-4-го сезонов был Рассел Т. Дэвис (Девятый и Десятый Докторы), 5-10-го — Стивен Моффат (Одиннадцатый и Двенадцатый Докторы), 11-14-го — Крис Чибнелл (Тринадцатая Доктор). Сезоны Чибнелла собрали в основном негативные отзывы зрителей, так что рейтинг перезапуска под конец просел.
Второй перезапуск в 2023 году был посвящен 60-летию сериала. В честь годовщины вышло три спецвыпуска о Четырнадцатом Докторе — его сыграл Дэвид Теннант, полюбившийся поклонникам как Десятый Доктор. Стать шоураннером спецвыпусков и новых сезонов снова пригласили Рассела Т. Дэвиса.
Первый сезон с Шути Гатвой вышел в конце 2023 года. Он собрал смешанные рецензии и оценки. Так, некоторые серии на IMDb получили 5-6 из 10 баллов, другие — более 8.
В отзывах кинокритики и зрители отмечали выдающуюся игру Шути Гатвы. Тем не менее до официального анонса второго сезона появились слухи, что он может покинуть сериал. Источники сообщали, что актер хочет строить карьеру в Голливуде и переехать в Лос-Анджелес, поэтому ему мешает роль, ради которой нужно оставаться в Великобритании.
«Его команда видит реакцию фанатов на сериал и не хочет, чтобы его всегда воспринимали как Доктора. (...) В последние годы шоу плохо управлялось, и многих людей, которые работали здесь годами, отодвинули в сторону из-за плохого руководства», — добавил источник The Sun.
Незадолго до выхода новых серий сетевой инсайдер Дэниел Рихман рассказал, что Шути Гатва решил не возвращаться к роли в третьем сезоне, так как перезапуск шоу не добился успеха, на который рассчитывала его команда. Более того, Шути Гатва уже якобы снялся в сцене с регенерацией (в такие сценах Доктор меняет внешность, а один актер передает роль другому).
Тем не менее во втором сезоне Шути Гатва все же вернется к роли Доктора, пусть и на восемь серий. А вот в каком количестве эпизодов появится Милли Гибсон, пока неизвестно — в трейлере ей уделили только один кадр. Перед анонсом сезона также ходили слухи, что она покидает шоу.
Актерский состав
- Шути Гатва («Половое воспитание», «Барби») — Доктор. Неунывающий повелитель времени с планеты Галлифрей, который путешествует сквозь пространство и время. Он эксцентричен и обаятелен, обладает знаниями в областях технологий разных цивилизаций и постоянно спасает Землю от инопланетян.
- Варада Сету («Андор», «Мир Юрского периода: Господство») — Белинда Чандра, новая спутница Доктора. Медсестра с Земли, которая пытается вернуться домой.
- Милли Гибсон («Бабочка») — Руби Сандей, первая спутница нового Доктора.
- Джемма Редгрейв («Непрощенная», «Пчеловод») — Кейт Лэтбридж-Стюарт, директор UNIT (военизированной организации, изучающей Доктора и угрозы Земле). Сейчас это самый «живучий» персонаж сериала — она появилась еще в сериях с Одиннадцатым Доктором.
- Сьюзан Твист («Во плоти») — Сьюзан Триада, филантроп и изобретательница, глава Triad Technology. Под влиянием Сутеха стала ангелом смерти и размножилась по Вселенной, но благодаря Доктору снова стала человеком и начала работать на UNIT.
Приглашенными звездами стали Роуз Айлинг-Эллис, Кристофер Чан, Рилан Кларк, Алан Камминг, Фредди Фокс, Джона Хауэр-Кинг.
К роли приемной матери Руби вернется Мишель Гринидж, а Анита Добсон снова сыграет ее соседку миссис Флад (которая явно многое знает о Докторе и скрывает свою истинную личность). Также Рут Мадели снова появится в роли Ширли Энн Бингэм — научной консультантки UNIT.
Интересные факты
- Шути Гатва — первый темнокожий среди «нумерованных» Докторов. До него в сериале появлялась Доктор-беглец, которую сыграла темнокожая актриса Джо Мартин. Она не считается полноценной регенерацией Доктора, как и другие герои вне нумераций — например, Военный Доктор, сыгранный Джоном Хертом в специальном эпизоде к 50-летию сериала.
- Первой каноничной женской регенерацией Доктора стала Джоди Уиттакер (Тринадцатая). Самым молодым Доктором был Мэтт Смит (Одиннадцатый) — на начало съемок ему исполнилось 27 лет.
- Узнаваемые «фишки» Доктора — звуковая отвертка, «Тардис», костюм, спутники и фирменная фраза. У каждого воплощения героя они меняются. У Пятнадцатого Доктора звуковая отвертка выглядит как пульт, интерьер «Тардис» оформлен в минималистичных светлых тонах, а внутри стоит музыкальный автомат «Вурлитцер 1015». Его стиль в одежде — отсутствие конкретного наряда: Доктор переодевается почти в каждой серии.
- Дэвид Теннант — единственный актер, который сыграл двух разных Докторов: Десятого и Четырнадцатого. А Первый Доктор — единственный, кого сыграли три разных актера: Уильям Хартнелл (в первых сезонах 1960-х), Ричард Херндалл (в спецвыпуске 1983 года) и Дэвид Брэдли (в перезапуске).