Что известно о втором сезоне сериала «Доктор Кто»

В апреле на экраны вернется «Доктор Кто» — культовый сериал о путешествиях во времени, перезапущенный два года назад. Обаятельного Доктора снова сыграет Шути Гатва, но в этот раз с другой спутницей. «Лента.ру» рассказывает, что известно о втором сезоне «Доктора Кто» и когда будут выходить серии, а также вспоминает первый сезон и объясняет, как не запутаться в нумерации и эпохах сериала.

© Lenta.ru

Главное о втором сезоне «Доктора Кто»

Оригинальное название: Doctor Who.

Doctor Who. Жанр: научная фантастика, приключения, драма.

научная фантастика, приключения, драма. Страна: Великобритания.

Великобритания. Шоураннер: Рассел Т. Дэвис.

Рассел Т. Дэвис. Дата выхода: 12 апреля 2025 года.

12 апреля 2025 года. Где смотреть: BBC iPlayer и BBC One в Великобритании, в остальных странах — Disney+ (недоступен в России).

BBC iPlayer и BBC One в Великобритании, в остальных странах — Disney+ (недоступен в России). Сколько серий: 8.

8. В главных ролях: Шути Гатва, Варада Сету, Милли Гибсон.

«Доктор Кто» — британский научно-фантастический телесериал, в котором главный герой — инопланетянин из расы повелителей времени, называющий себя Доктором. Он путешествует через время и пространство в космическом корабле «Тардис», который выглядит как полицейская будка из 1963 года.

Такие будки были распространены в Великобритании до 1970-х. Полиция использовала их, чтобы связаться с участком и при необходимости запереть задержанного преступника. Обычные люди тоже могли позвонить оттуда в полицию.

Будка внутри больше, чем снаружи, из-за особой технологии повелителей времени. В ней Доктор путешествует вместе со своими компаньонами и противостоит космическим злодеям. В основном его спутники — жители Земли из времени, соответствующему выходу сезона.

Почему сериал так называется?

Более корректный перевод Doctor Who звучал бы так — «Какой Доктор». Название обыгрывает повторяющуюся шутку сериала: когда Доктор представляется, собеседник обычно уточняет, какой специализации он доктор или доктор каких наук:

— I am the Doctor. (Я Доктор) — Doctor who? (Какой доктор?)

В мире сериала повелители времени не раскрывают свои тайные имена — их доверяют только близким. Для остальных берут псевдонимы, которые отражают убеждения и ценности повелителя времени. Доктор назвался так, потому что пообещал себе быть хорошей личностью и спасать жизни. А его главный противник взял имя Мастер, потому что хотел добиться власти.

Особенности нумерации сезонов

Сериал начал выходить в 1963 году и разделен на три эпохи:

1963-1989 годы, классические сезоны (с Первого по Восьмого Доктора);

2005-2022 годы, перезапуск (с Девятого по Четырнадцатого Доктора);

с 2023 года — второй перезапуск, новые сезоны (с Пятнадцатого Доктора).

В мире сериала повелители времени — почти бессмертные создания, способные на регенерацию. У них есть ограниченное число реинкарнаций. Умирая, они полностью меняют свою внешность (иногда даже пол и цвет кожи) и характер. Этим объясняется то, что Докторов на протяжении десятилетий играют разные актеры. Нумерация Доктора меняется вместе с актером.

У сериала дважды происходили крупные перезапуски — в 2005 и 2023 годах, после каждого нумерация сезонов начиналась заново.

С каждым новым Доктором дополнительно происходит так называемый мягкий перезапуск, когда сериал заново объясняет себя аудитории, знакомит со своими концепциями и миром, вводит новых главных персонажей. Сериал можно смотреть с момента очередного перезапуска, ничего не зная о событиях предыдущих сезонов.

Чтобы начать смотреть «Доктора Кто» в 2025 году, достаточно увидеть первый сезон с Шути Гатвой. Смотреть предыдущие не обязательно.

Дата выхода

Премьера второго сезона запланирована на 12 апреля 2025 года.

Серии «Доктора Кто» будут выходить раз в неделю, по субботам. Финал сезона состоится 31 мая.

Расписание и название серий

1-я серия — 12 апреля, The Robot Revolution («Революция роботов»);

2-я серия — 19 апреля, Lux («Люкс»)*;

3-я серия — 26 апреля, The Well («Колодец»);

4-я серия — 3 мая, Lucky Day («Удачный день»);

5-я серия — 10 мая, The Story and the Engine («История и двигатель»);

6-я серия — 17 мая, The Interstellar Song Contest («Межзвездный песенный конкурс»);

7-я серия — 24 мая, Wish World («Мир желаний»);

8-я серия — 31 мая, The Reality War («Война реальности»).

*Lux — с латыни это слово переводится как «свет». Но в названии, скорее всего, обыгрывается единица измерения освещенности люкс (лк). Так, один люкс равен свету полной Луны в тропиках.

Трейлер

Сюжет

Что было в первом сезоне

Спустя некоторое время после своей очередной регенерации, в 2023 году, Пятнадцатый Доктор встречает Руби Сандей. Вместе они останавливают космических гоблинов, которые похищают детей. Руби не знает своей настоящей матери — в младенчестве ее подбросили в церковь на Руби-роуд в канун Рождества. Причем по какой-то причине это событие скрыто от Доктора, и он не может увидеть мать Руби, даже вернувшись в прошлое.

Загадка происхождения Руби — сквозной сюжет всего сезона.

Вместе с Доктором она путешествует по иным планетам, мирам и временам, а однажды даже проживает целую параллельную жизнь. В финале сезона Доктор останавливает вторжение Сутеха (могущественного злодея из классических серий), а Руби находит свою маму и остается с ней на Земле.

Лучшие серии сезона

«Бум» (3-я серия) — Доктор и Руби оказываются в далеком будущем на планете, которая стала полем боя между англиканскими десантниками и местными жителями, прячущимися в тумане. Доктор наступает на мину и всю серию вынужден находиться на одном месте (чтобы мина не сдетонировала), что не мешает ему разгадать загадку военного конфликта. Серия написана Стивеном Моффатом — создателем «Шерлока» и шоураннером сезонов про Одиннадцатого и Двенадцатого Докторов.

«73 ярда» (4-я серия) — на побережье Уэльса Доктор случайно наступает на плетеный круг, призванный отгонять злых духов, и пропадает. Пытаясь его найти, Руби замечает вдалеке женщину. Незнакомка подает ей знаки, но Руби не может приблизиться к ней — между ними всегда сохраняется расстояние в 73 ярда (66,7 метра). А все, кому удается подойти к незнакомке и поговорить, в ужасе убегают.

«Точка и пузырь» (5-я серия) — в продвинутом городе будущего все жители живут в собственном пузыре, буквально. Технологии позволяют постоянно находиться в соцсетях и смотреть медиа даже по пути на работу. Поэтому, когда на город нападают монстры, никто этого не замечает. Доктор и Руби здесь — второстепенные персонажи.

«Плут» (6-я серия) — инопланетяне-метаморфы тоже любят «Бриджертонов» и устраивают косплей на них в Англии начала XIX века. При этом они уничтожают людей, занимают их места и отыгрывают их роли. Пытаясь остановить пришельцев, Доктор знакомится с обаятельным охотником за головами по прозвищу Плут (Rogue). Сюжетная линия этого персонажа намекает, что он может вернуться во втором сезоне.

«Легенда о Руби Сандей» (7-я серия) — первая часть большого финала, в котором начинается вторжение Сутеха. Там же объясняется происхождение героини, сыгранной Сьюзан Твист, — каждую серию сезона герои встречали ее в разных эпохах и образах.

О чем будет второй сезон

Во время своих приключений Доктор встречает Белинду Чандру и пытается вернуть ее на Землю. Но путешественнику во времени противостоит некая загадочная сила, так что возвращение затягивается. Вместе им предстоит «столкнуться с большими опасностями, свирепыми врагами и масштабными ужасами».

Судя по трейлеру, герои побывают в 1952 и 2007 годах, в 51-м веке, на конкурсе галактического «Евровидения», на других планетах и в анимационной реальности.

Актриса Варада Сету, сыгравшая Белинду, уже появлялась в сериале. В первом сезоне третьей серии она сыграла англиканского морпеха Манди Флинн.

В трейлере также появилась Милли Гибсон, сыгравшая Руби Сандей — спутницу Доктора в прошлом сезоне. Ее место в сюжете и роль в новых сериях пока неизвестны.

Производство

«Доктор Кто» — культовый сериал, на котором в Великобритании выросли целые поколения. Его перезапуск в 2005 году стал большим событием: проект получил высокие рейтинги и собрал новую базу фанатов. У него было 14 сезонов и несколько спин-оффов. Шоураннером 1-4-го сезонов был Рассел Т. Дэвис (Девятый и Десятый Докторы), 5-10-го — Стивен Моффат (Одиннадцатый и Двенадцатый Докторы), 11-14-го — Крис Чибнелл (Тринадцатая Доктор). Сезоны Чибнелла собрали в основном негативные отзывы зрителей, так что рейтинг перезапуска под конец просел.

Второй перезапуск в 2023 году был посвящен 60-летию сериала. В честь годовщины вышло три спецвыпуска о Четырнадцатом Докторе — его сыграл Дэвид Теннант, полюбившийся поклонникам как Десятый Доктор. Стать шоураннером спецвыпусков и новых сезонов снова пригласили Рассела Т. Дэвиса.

Первый сезон с Шути Гатвой вышел в конце 2023 года. Он собрал смешанные рецензии и оценки. Так, некоторые серии на IMDb получили 5-6 из 10 баллов, другие — более 8.

В отзывах кинокритики и зрители отмечали выдающуюся игру Шути Гатвы. Тем не менее до официального анонса второго сезона появились слухи, что он может покинуть сериал. Источники сообщали, что актер хочет строить карьеру в Голливуде и переехать в Лос-Анджелес, поэтому ему мешает роль, ради которой нужно оставаться в Великобритании.

«Его команда видит реакцию фанатов на сериал и не хочет, чтобы его всегда воспринимали как Доктора. (...) В последние годы шоу плохо управлялось, и многих людей, которые работали здесь годами, отодвинули в сторону из-за плохого руководства», — добавил источник The Sun.

Незадолго до выхода новых серий сетевой инсайдер Дэниел Рихман рассказал, что Шути Гатва решил не возвращаться к роли в третьем сезоне, так как перезапуск шоу не добился успеха, на который рассчитывала его команда. Более того, Шути Гатва уже якобы снялся в сцене с регенерацией (в такие сценах Доктор меняет внешность, а один актер передает роль другому).

Тем не менее во втором сезоне Шути Гатва все же вернется к роли Доктора, пусть и на восемь серий. А вот в каком количестве эпизодов появится Милли Гибсон, пока неизвестно — в трейлере ей уделили только один кадр. Перед анонсом сезона также ходили слухи, что она покидает шоу.

Актерский состав

Шути Гатва («Половое воспитание», «Барби») — Доктор. Неунывающий повелитель времени с планеты Галлифрей, который путешествует сквозь пространство и время. Он эксцентричен и обаятелен, обладает знаниями в областях технологий разных цивилизаций и постоянно спасает Землю от инопланетян.

Варада Сету («Андор», «Мир Юрского периода: Господство») — Белинда Чандра, новая спутница Доктора. Медсестра с Земли, которая пытается вернуться домой.

Милли Гибсон («Бабочка») — Руби Сандей, первая спутница нового Доктора.

Джемма Редгрейв («Непрощенная», «Пчеловод») — Кейт Лэтбридж-Стюарт, директор UNIT (военизированной организации, изучающей Доктора и угрозы Земле). Сейчас это самый «живучий» персонаж сериала — она появилась еще в сериях с Одиннадцатым Доктором.

Сьюзан Твист («Во плоти») — Сьюзан Триада, филантроп и изобретательница, глава Triad Technology. Под влиянием Сутеха стала ангелом смерти и размножилась по Вселенной, но благодаря Доктору снова стала человеком и начала работать на UNIT.

Приглашенными звездами стали Роуз Айлинг-Эллис, Кристофер Чан, Рилан Кларк, Алан Камминг, Фредди Фокс, Джона Хауэр-Кинг.

К роли приемной матери Руби вернется Мишель Гринидж, а Анита Добсон снова сыграет ее соседку миссис Флад (которая явно многое знает о Докторе и скрывает свою истинную личность). Также Рут Мадели снова появится в роли Ширли Энн Бингэм — научной консультантки UNIT.

Интересные факты