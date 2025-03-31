Второй сезон сериала «Трасса»: детали производства

В марте 2025 года стало известно, что российский сериал «Трасса» — жуткая детективная история о похищении юных девушек — получит второй сезон. Над продолжением шоу будет работать та же команда. Первый сезон «Трассы» вышел в онлайн-кинотеатре Okko осенью 2024 года. Мрачный триллер понравился критикам и зрителям, стал одним из самых успешных сериальных проектов года на стриминге, а также получил «Золотого орла» как лучший сериал, вышедший на онлайн-платформах. А еще заслужил звания отечественного ответа «Твин Пиксу» и современной версии балабановского «Груза 200» . «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете и актерском составе второго сезона «Трассы», а также раскрывает дату выхода продолжения.

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Главное о сериале

Страна: Россия.

Россия. Жанр: детективный триллер, драма.

детективный триллер, драма. Режиссер: Душан Глигоров.

Душан Глигоров. Сценарист: Олег Маловичко.

Олег Маловичко. Производство: онлайн-кинотеатр Okko, продюсерская компания «Среда».

онлайн-кинотеатр Okko, продюсерская компания «Среда». Сколько серий: 10.

10. Длительность одной серии: 50-55 минут.

50-55 минут. Когда вышел 1-й сезон: осень 2024 года.

осень 2024 года. Дата выхода 2-го сезона: неизвестно.

неизвестно. Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko.

онлайн-кинотеатр Okko. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.2.

8.0 и 7.2. В главных ролях: Карина Разумовская, Александр Ильин-младший, Анна Михалкова, Елизавета Ищенко и другие.

Дата выхода

Новости о продолжении сериала «Трасса» появились в середине марта 2025 года. Второй сезон находится на ранних этапах производства, поэтому сроки его релиза пока не раскрываются.

Точная дата выхода второго сезона сериала «Трасса» неизвестна. Возможно, продолжение появится в 2026 году.

Первую «Трассу» снимали с апреля по сентябрь 2023 года. От момента завершения съемок до выхода шоу прошло около года. Это значит, что, даже если производство продолжения начнется в ближайшее время, второй сезон покажут не раньше весны 2026 года.

Первый сезон шоу состоял из десяти 50-минутных серий. Новые эпизоды выходили в онлайн-кинотеатре Okko по четвергам начиная с 5 сентября 2024 года.

Пока неизвестно, сохранит ли вторая «Трасса» такой график выхода серий и хронометраж.

Сюжет

О сюжете второго сезона «Трассы» почти ничего не известно.

Сценарист Олег Маловичко объяснял, что новый сезон не будет прямым продолжением оригинальной истории. Скорее всего, в центре внимания окажутся новые герои, а события будут разворачиваться в новой локации.

Второй сезон шоу станет финальной частью «трилогии чистилища», над которой работает Маловичко. В эту трилогию также входят сериал «Хрустальный» и первая «Трасса».

«Кажется, что накопленный при работе над ними [«Хрустальным» и «Трассой»] опыт позволяет прийти к неким обобщениям и сюжетному и смысловому завершению этой истории», — поделился сценарист в рамках подкаста «Художественный смысл».

По словам Маловичко, эта часть будет самой светлой и самой мрачной из трех историй. Единственное, что известно точно: действие будет развиваться частично в отдаленных уголках страны, а частично — в мегаполисе. В то время как события первой «Трассы» разворачивались в небольшом курортном городе в Ставропольском крае.

Первый сезон «Трассы»

«Трасса» — это история Светланы Незнамовой (Карина Разумовская), судьи из Санкт-Петербурга, которая отправляется на Ставрополье, чтобы отыскать свою приемную дочь Киру (Елизавета Ищенко). Восемнадцатилетняя девушка отправилась на поиски биологических родителей, а позже перестала выходить на связь.

Дело о пропаже Киры поручено местному следователю Эльвире Бараевой (Анна Михалкова). Женщина уверена, что похищение девушки каким-то образом связано с преступлением, которое совершила тринадцатилетняя Вита Демченкова (Василиса Немцова). Девочка расстреляла своих родителей, после чего чуть не лишила себя жизни.

Бараева и Незнамова объединяют свои усилия — кажется, за происходящим в городе стоит настоящая преступная сеть.

Чем закончился первый сезон «Трассы»

В четвертой серии «Трассы» преступники расстреляли следователя Эльвиру Бараеву — Незнамовой пришлось продолжить расследование в одиночку. Светлана смогла выяснить, что за происходящими в городе ужасами стоит не один маньяк, а целая преступная группировка. На протяжении многих лет ее участники похищали, насиловали и лишали жизни молодых девушек.

Во главе банды стоял отец Виты Антон Демченков (Руслан Ягудин). Узнавшая правду Вита была вынуждена напасть на своих родителей. Участниками группировки также были мать Виты Марьяна (Дарья Бутакова), семнадцатилетний сын местного следователя Артем Виниченко (Валентин Анциферов) и руководитель поискового отряда Андрей Тиль (Семен Серзин).

В итоге Светлана смогла отыскать и спасти Киру, которая оказалась ее родной дочерью. Женщина помирилась с родителями, а также решила удочерить Виту. Раненому Андрею Тилю удалось выжить — Незнамова заперла мужчину в подвале своего дома, чтобы отомстить ему за мучения, причиненные похищенным девочкам.

Создатели

Ожидается, что к работе над продолжением «Трассы» вернется команда, которая уже работала над этим шоу. За производство вновь отвечает продюсерская компания «Среда» — весной 2023-го онлайн-кинотеатр Okko заключил со студией трехлетний контракт. Кстати, первый сезон «Трассы» стал дебютным проектом в рамках этого сотрудничества.

Первый сезон «Трассы» снял режиссер Душан Глигоров. Сценаристом проекта выступил Олег Маловичко.

Среди последних громких проектов Душана Глигорова — пугающая драма «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли. Олег Маловичко написал сценарии для двух проектов Юрия Быкова («Лихие» и первый «Метод»), а также работал над третьей частью «Льда» и сериалом «Нулевой пациент».

Вообще, для Глигорова и Маловичко это не первый опыт совместной работы. С учетом первой «Трассы», за плечами тандема уже три сериальных хита.

Над какими еще сериалами работал дуэт Глигорова и Маловичко

В 2021 году вышел первый совместный проект сценариста и режиссера — детективный триллер «Хрустальный». По сюжету опытный московский следователь возвращается в родной город, чтобы справиться с призраками прошлого и отыскать жестокого маньяка, который охотится только на детей.

Через год состоялась премьера криминальной драмы «Химера». Этот проект рассказывал о том, как Россия десятых столкнулась с новым способом распространения наркотиков — именно тогда запрещенные вещества начали продавать в даркнете.

Оба предыдущих проекта Глигорова и Маловичко понравились как критикам, так и зрителям. Рейтинг «Хрустального» и «Химеры» на «Кинопоиске» — 8.1 и 7.8 соответственно.

Оператором первого сезона выступал Батыр Моргачев, который работал с Глигоровым над «Аутсорсом», «Хрустальным» и «Выжить после».

Съемки продолжения «Трассы» еще не начались. Второй сезон находится на раннем этапе производства — новостей о касте проекта пока нет.