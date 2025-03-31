Все подробности о пятом сезоне «Закона и порядока»

Этой весной в американский прокат выходит новый сезон сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» о сотруднике нью-йоркской полиции Эллиоте Стейблере и его коллегах. «Лента.ру» рассказывает, что известно о новых эпизодах, графике выхода серий и новых приключениях героев.

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«Закон и порядок: Организованная преступность»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2021.

2021. Платформа: Peacock.

Peacock. Страна: США.

США. Жанры: боевик, триллер, драма, криминал, детектив.

боевик, триллер, драма, криминал, детектив. Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7.

6.7. Режиссеры: Жан Де Сегонзак, Джон Полсон, Фред Бернер

Жан Де Сегонзак, Джон Полсон, Фред Бернер Сценаристы: Уоррен Лайт, Эми Берг, Джон Шибан, Кимберли А. Харрисон.

Уоррен Лайт, Эми Берг, Джон Шибан, Кимберли А. Харрисон. В ролях: Кристофер Мелони, Даниэль Моне Троуэр, Рик Гонсалес, Никки Торчия, Эллен Берстин, Брент Антонелло, Майк Кэннон, Рэйчел Лин, Нона Паркер Джонсон.

«Закон и порядок: Организованная преступность» (Law & Order: Organized Crime) — криминальный драматический сериал, премьера которого состоялась 1 апреля 2021 года на американском телеканале NBC. Это седьмой проект франшизы «Закон и порядок» и спин-офф сериала «Закон и порядок: Специальный корпус».

В центре событий — детектив Эллиот Стейблер, который возвращается в полицию Нью-Йорка после трагической гибели жены и присоединяется к отделу по борьбе с организованной преступностью под руководством сержанта Айанны Белл.

Франшиза «Закон и порядок» (Law & Order) была создана американцем Диком Вулфом и стартовала в 1990 году с одноименного сериала. Основная концепция шоу заключается в разделении эпизодов на две части: расследование преступления полицией и судебное разбирательство.

Оригинальный сериал длился 20 сезонов и был перезапущен в 2022 году. На его основе появилось несколько успешных спин-оффов, которые также получили восторженные отзывы зрителей:

«Закон и порядок: Специальный корпус» (выходит с 1999 года) — рассказывает о детективах, в основном расследующих дела о сексуальном насилии;

«Закон и порядок: Преступные намерения» (2001-2011) — показывает расследования с точки зрения детективов и преступников;

«Закон и порядок: Суд присяжных» (2005-2006) — основной сюжет вращается вокруг судебных процессов;

«Закон и порядок: Лос-Анджелес» (2010-2011) — переносит действие на Западное побережье США;

«Закон и порядок: Организованная преступность» (выходит с 2021 года) — сосредоточен на борьбе полиции с мафией и крупными преступными организациями.

Дата выхода 5-го сезона

Премьера нового сезона сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» запланирована на 17 апреля 2025 года — в этот день выйдут первые две серии. Дальше серии будут выходить еженедельно. Всего планируется выпустить 10 эпизодов.

Предположительно, график выхода серий такой:

17 апреля — 1-я и 2-я серии;

24 апреля — 3-я серия;

1 мая — 4-я серия;

8 мая — 5-я серия;

15 мая — 6-я серия;

22 мая — 7-я серия;

29 мая — 8-я серия;

5 июня — 9-я серия;

12 июня — 10-я серия.

Сериал будет транслироваться параллельно с новыми эпизодами сериалов «Закон и порядок» и «Закон и порядок: Специальный корпус» на NBC.

Что будет в 5-м сезоне

Чем закончился 4-й сезон

Финал четвертого сезона оставил зрителей в напряжении. Главный антагонист сезона хитроумный преступник Джулиан Эмери, сумел сбежать от полиции с кейсом, полным химического оружия. Тем временем младший брат Стейблера, Джо, который недавно справился с героиновой зависимостью, решил помочь полиции и внедрился в банду Эмери как информатор. Он работал с преступником, тайно передавая данные о сделке с оружием команде Стейблера.

Однако план провалился — Эмери оказался умнее и ускользнул, прихватив с собой не только дополнительную партию смертоносных химикатов, но и самого Джо.

В финальных сценах злодей улетает на своем частном самолете вместе с братом Стейблера, в то время как сам Стейблер останавливает часть поставки оружия и вступает в перестрелку (в ходе которой он застрелил охранника Эмери — Тобиаса). Теперь Эмери подозревает, что в его рядах есть предатель, но не знает, кто именно.

Важные события 5-го сезона

Ожидается, что в новом сезоне Стейблер столкнется с еще большими проблемами. Ему придется разобраться с международной контрабандой и новыми преступными схемами, высокотехнологичным внутренним терроризмом и родственниками своего противника, жаждущими мести. Кроме того, детективу предстоит спасти брата Джо и предотвратить использование украденного химического оружия.

Производство сериала

Руководство NBC заказало 13 эпизодов криминального сериала с актером Кристофером Мелони в марте 2020 года. Исполнительными продюсерами стали Дик Вулф, Артур Форни и Питер Янковски, а в качестве шоураннера рассматривался Мэтт Олмстед. Первоначально предполагалось, что сериал будет представлен в финале 21-го сезона «Закон и порядок: Специальный корпус», но эти планы изменились.

В итоге персонаж Стейблера появился в премьере 22-го сезона «Специального корпуса».

В процессе разработки проекта часто менялись шоураннеры:

Мэтт Олмстед покинул проект еще до выхода первого сезона;

в декабре 2020 года его место заняла Айлин Чайкен;

в феврале 2022 года ее сменил Барри О'Брайен;

в третьем сезоне шоураннером назначили Брайана Голубоффа, но он ушел спустя три месяца;

его сменил Шон Яблонски, который также вскоре покинул проект;

последние эпизоды третьего сезона завершил Дэвид Грациано;

в четвертом сезоне шоураннером стал Джон Шибан, однако он покинул пост в ходе производства 5-го сезона.

1 сезон, 8 серий. Дата выхода: 1 апреля 2021 года. Дата окончания: 3 июня 2021 года. Платформа: NBC.

2 сезон, 22 серий. Дата выхода: 23 сентября 2021 года. Дата окончания: 19 мая 2022 года. Платформа: NBC.

3 сезон, 22 серий. Дата выхода: 22 сентября 2022 года. Дата окончания: 18 мая 2023 года. Платформа: NBC.

4 сезон, 13 серий. Дата выхода: 18 января 2024 года. Дата окончания: 16 мая 2024 года. Платформа: NBC.

5 сезон, 10 серий. Дата выхода: 17 апреля 2025 года. Дата окончания: 12 июня 2025 года. Платформа: NBC/Peacock.

Актеры сериала и их персонажи

Кристофер Мелони — Эллиот Стейблер, бывший детектив Специального отдела жертв (SVU) на Манхэттене. Возвращается в Нью-Йорк, чтобы найти преступников, расправившихся с его женой, и присоединяется к оперативной группе Управления по борьбе с организованной преступностью (OCCB).

Даниэль Моне Троуэр — Айанна Белл, сержант, начальница OCCB и напарница Стейблера.

Тамара Тейлор — Анджела Уитли, бывший профессор математики в Колумбийском университете, экс-жена Ричарда Уитли. Подозревалась в организации ликвидации жены Стейблера Кэти.

Дилан Макдермотт — Ричард Уитли, сын известного мафиози Манфреди Синатры, владелец онлайн-фармацевтической компании и криминальный авторитет. Подозревался в том же преступлении, что и Анджела Уитни. Предположительно, лишен жизни своей бывшей женой Анджелой.

Эйнсли Сигер — Джет Слутмекерс, бывшая независимая хакерша, приглашенная в OCCB по рекомендации Стейблера.

Нона Паркер Джонсон — Кармен Райли, детектив, работавшая под прикрытием в отделе по борьбе с наркотиками и расследовавшая дело преступной банды Marcy Killers. После ликвидации лидера банды Престона Уэбба ушла из полиции и уехала из Нью-Йорка.

Дин Норрис — Рэндалл Стейблер, старший брат Эллиота.

Майкл Троттер — Джозеф (Джо) Стейблер, младший брат Эллиота.

Актеры кроссовера из сериала «Закон и порядок: Специальный корпус»: