Рецензия на фильм «Гангстерленд»

На стриминге Paramount+ состоялась премьера криминального сериала «Гангстерленд» (в оригинале — MobLand) про решалу на службе у лондонской мафии. Главного героя в нем сыграл Том Харди, а режиссером нескольких серий и продюсером шоу выступил Гай Ричи, снимавший актера в своей комедии «Рок-н-рольщик». Также в проекте приняли участие Пирс Броснан, Хелен Миррен и Пэдди Консидайн. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первый эпизод «Гангстерленда» — и рекомендует не пропускать сериал всем ценителям жанра.

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Название: «Гангстерленд» (MobLand);

«Гангстерленд» (MobLand); Дата выхода: 30 марта 2025 года;

30 марта 2025 года; Продолжительность: 10 серий по примерно 60 минут;

10 серий по примерно 60 минут; Создатели: Ронан Беннетт и Гай Ричи;

Ронан Беннетт и Гай Ричи; В ролях: Том Харди, Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн, Джоан Фроггатт, Лара Пулвер, Джефф Белл, Джанет Мактир, Энсон Бун, Жасмин Джобсон, Мандип Диллон, Дэниэл Беттс, Лиза Дван, Эмили Барбер.

Обещание, что «Джонни, Арчи и «Дикая шайка» вернутся в «Настоящем рок-н-рольщике», вскоре достигнет совершеннолетия, а воз и ныне там. Потому для страждущих сериал «Гангстерленд» рискует обзавестись сакральным значением: все-таки это первый случай воссоединения режиссера Гая Ричи с участником «Дикой шайки» со времен оригинального «Рок-н-рольщика». Времена, однако, не стоят на месте: образ водилы-бандита с грустным взглядом и безнадежным крашем Тому Харди уже не по калибру, так что в этот раз артист изображает мужчину посолиднее — фиксера, то есть решалу на службе у лондонского мафиозного клана Харриган.

Гарри да Соуза (Харди) берется за любые вопросы. Патриарх семейства Конрад Харриган (Пирс Броснан) обращается к нему, когда нужно пресечь конфликт между поссорившимися бандами. А конрадовский наследник Кевин Харриган (Пэдди Консидайн) — когда его сын Эдди (Энсон Бун из сериала Дэнни Бойла про Sex Pistols) посреди ночного клуба в угаре тыкает кого-то ножичком. Последнее событие неожиданно становится прологом войны с кланом Стивенсонов, с которым Харриганы в числе прочего делят лондонский рынок наркотиков. Решение этой проблемы тоже ложится на плечи Гарри.

Для Ричи вся эта криминальная возня, понятно, хлеб насущный — он со своим бодреньким стильком тут как рыба в воде. В целом можно предположить, откуда растут уши у местных диалогов о рыбалке и дядюшках-педофилах с участием Броснана, дискуссий про овсяное молоко и едких панчей героини Хелен Миррен (которая также изображает матриарха могущественного семейства в соседнем сериале на стриминге Paramount+ — «1923», очередном ответвлении «Йеллоустона»). Тем более Гарри да Соуза — абсолютно ричиевский герой, хотя бы в силу того, что по долгу службы беспрерывно перемещается между пышными английскими особняками и грязными подворотнями, то есть ровно теми пространствами, что интересуют режиссера больше всего на свете.

Тем не менее постановщик «Большого куша», в отличие от сериала по «Джентльменам», тут играет скорее вторую скрипку — ну или как минимум не оказывается единственной движущей силой. Ключевой же фигурой в «Гангстерленде» видится Ронан Беннетт — ирландский продюсер, писатель, сценарист манновского «Джонни Д.» и автор недавней сериальной адаптации «Дня шакала». А некогда — анархист с пестрейшей биографией, в которой находятся вещи вроде тюремного срока за ложное обвинение в убийстве (Беннетта оправдали и отпустили) и содержание под стражей по подозрению в подготовке взрыва в сговоре с «неизвестными лицами» (Беннетт успешно защитил сам себя в суде).

Из мафии, как известно, не уходят. С франшизами в этом смысле дела обстоят попроще: изначально проект замышлялся как спин-офф сериала «Рэй Донован», в котором Лев Шрайбер тоже играл фиксера, решающего проблемы богатых людей, — но в итоге был переработан в самостоятельную историю. Место действия, впрочем, осталось прежним — испачканные наркотрафиком улицы Лондона, которые Беннетт десять с лишним лет назад уже изображал в своем первом телехите «Главарь». Тот сериал про тандем предприимчивых драгдилеров был закрыт британским Channel 4 после пары сезонов, но чуть позднее — благодаря усилиям рэпера Дрейка — оказался спасен Netflix, где получил еще три выпуска.

Не считая закономерно грандиозных выступлений Харди, Броснана и Миррен, первая серия «Гангстерленда» производит впечатление двумя мощными нидл-дропами (на заставке звучит бойкий номер Starburster выдающейся группы Fontaines D.C., следом идет рейверская нетленка The Prodigy Firestarter), а остаток часа в основном тратит на экспозиционное представление героев. Возможно, шоу не помешал бы расширенный дебютный эпизод или релиз сразу двух-трех серий на старте, но в любом случае — проблем, с которыми не справился бы Том Харди, тут не наблюдается. А кредит доверия у «Гангстерленда» внушительный: Беннетт и Ричи независимо друг от друга выпустили одни из лучших сериалов 2024 года, на что они способны в качестве сообщников — как минимум крайне любопытно взглянуть.