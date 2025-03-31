Высоцкий — о сериале «Любовь Советского Союза»

Никита Высоцкий в эфире НСН заметил, что сериал, представленный на Первом канале, понравится даже тем зрителям, которые не видели фильм «Любовь Советского Союза».

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Один из режиссеров фильма «Любовь Советского Союза» и одноименного сериала Никита Высоцкий в интервью НСН рассказал, что перед создателями стояла задача представить современному зрителю понятную историю, основанную на событиях прошлого, при этом на экране хотелось представить художественную мечту, а не документальную реальность.

Многосерийная драма «Любовь Советского Союза» с 31 марта появится в эфире Первого канала. Проект будет не расширенной версией фильма, который был показан в кинотеатрах в октябре 2024 года, а отдельной историей. Главные роли в фильме и сериале исполнили Ангелина Стречина и Роман Васильев. Работа над проектами велась параллельно. Как отметил Высоцкий, по зрелищности сериал не уступает полному метру.

«Верю, что тем, кто посмотрел фильм, будет интересен сериал, а тем, кто картину не видел, он будет интересен тем более. Заранее планировалось, что будет и сериал, и фильм. Мы знали, когда снимаем сцену для фильма, а когда для сериала. При этом сериал по уровню зрелищности, напряжения, эмоциональности не уступает фильму. Это не размазанный на восемь частей проект с удлиненными сценами, с затяжными, никому не интересными планами. Каждая серия сделана как отдельный фильм со своей кульминацией, смыслом», – заявил он.

По его словам, от документальности решили отказаться в пользу большей образности, которая с одной стороны представляла бы мир того времени, а с другой не отпугнула бы современного зрителя.

«Мы разговариваем с сегодняшним зрителем о том времени, той мечте, энергии. Также о свете внутри людей, которые жили в то время. Картина основана на реальных событиях, но это не байопик, будет немного по-другому, не как было у поэта Константина Симонова и актрисы Валентины Серовой. Если бы я следовал документальности, картина потеряла бы актуальность для сегодняшнего зрителя. К примеру, Сталина у нас играет Александр Устюгов, который на 30 сантиметров выше реального прототипа. Приняли такое решение, потому что многие представляли Сталина именно таким. В сериале есть допущения, мы постановочными деталями даем понять, что это мечта, представление о людях того времени. Многие спрашивают, где страшные репрессии. Там есть этот мотив, но он не основной. Основное – это невероятная любовь к жизни, друг к другу, к искусству и к стране», – пояснил режиссер.

Как добавил собеседник НСН, сборы в 650 миллионов являются для полнометражного фильма «Любовь Советского Союза» хорошим результатом.

«Аудитория Первого канала заметно больше, чем киноаудитория. В кино для серьезной неразвлекательной картины отработали неплохо, получили премий без счета. Да, сборы могли бы быть больше, но это дело случая: кто с нами конкурировал и какие настроения были в этот момент в обществе. Сколько собрали – столько собрали. Главное, приходят все новые люди, которые эту картину смотрят. Она сейчас представлена на платформе , мы доберем свое. Этот фильм будут смотреть и через год, и через два, и через пять», – отметил Высоцкий.

Ранее проект «Любовь Советского Союза» победил в нескольких номинациях на церемонии кинопремии «Золотой орел», получив награду в том числе за лучший сценарий и лучшую операторскую работу, напоминает «Радиоточка НСН».