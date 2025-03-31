Начались съемки третьего сезона «Дома дракона»

Создатели фэнтезийного сериала «Дом дракона» по вселенной Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» сообщили о старте производства третьего сезона шоу.

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Как сообщила глава драматического отдела HBO Франческа Орси, третий сезон начнётся с масштабной Битвы при Глотке — одного из самых эпичных сражений в мире «Игры престолов», которое должно поразить зрителей. Других подробностей пока нет.

Первый сезон «Дома дракона» начал выходить в августе 2022 года, продолжение стартовало в июле 2024-го. Третью часть эпопеи о династии Таргариенов планируется выпустить в 2026 году — вероятнее всего, новые эпизода вновь выйдут летом.