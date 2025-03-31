Опубликовано комплексное исследование развития киноиндустрии в РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило комплексное исследование развития киноиндустрии, согласно которому отмечается, что к 2030 году российский рынок кино и сериалов может составить 718 млрд рублей.

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«Российский рынок кино и сериалов вырос до 448 млрд рублей в 2023 году. Ожидается, что рынок вырастет до 718 млрд рублей в 2030 году при среднем темпе роста 7%»‎, — сообщается в исследовании АСИ.

В пресс-службе АСИ отметили, что в отрасли намечается положительная динамика. Так, в 2023 году выпущено 198 фильмов - на 82% больше, чем в 2019 году. Доля отечественных картин в прокате достигла 65%, а к 2030 году может вырасти до 85%. Вместе с тем перед индустрией стоят задачи, требующие системных решений. Посещаемость кинотеатров пока не восстановилась после пандемии и составляет порядка 120 млн зрителей (на 44% ниже уровня 2019 года). Выручка сектора - 448 млрд рублей (0,11% ВВП), но при успешной реализации мер поддержки к 2030 году она может превысить 700 млрд (0,22% ВВП).

Также, согласно проведенному исследованию, телевидение по-прежнему остается крупнейшим сегментом индустрии, несмотря на сокращение просмотра. По прогнозам, рынок телевидения будет расти. Кроме того, в исследовании обозначили, что уход зарубежных производителей привел к росту производства оригинального контента онлайн-кинотеатрами, вынужденными компенсировать дефицит предложения. Согласно исследованию, число выпущенных оригинальных проектов влияет на приток зрителей, выручку и стоимость компаний, поэтому ожидается рост их производства.

«АСИ комплексно подходит к налаживанию работы по развитию креативной экономики. Мы провели анализ по каждой индустрии, описав текущее состояние, тренды, вызовы, сценарии развития, проследив всю цепочку создания и продвижения продукции. В текущем классификаторе индустрия "Кино и сериалы" выделяется как отдельная креативная индустрия и включает четыре вида деятельности, связанные с производством, монтажом, распространением и демонстрацией. Мы предлагаем добавить сюда еще деятельность видеостриминговых сервисов»‎, — приводятся в сообщении слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.

Вызовы для развития индустрии

Кроме того, эксперты АСИ выделили основные вызовы, на которых необходимо сосредоточиться. В их числе поддержка отечественного производства в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры; оптимизация затрат на создание контента и привлечение инвестиций; развитие региональной инфраструктуры, включая программы рибейтов; подготовка кадров, особенно в сфере цифровых технологий и виртуального производства; совершенствование мер господдержки для обеспечения жанрового разнообразия и помощи новым проектам. А также развитие технологической базы, включая отечественные IT-решения, защита авторских прав и борьба с пиратством.

По словам руководителя практики "Государственных и социальных инициатив" компании "Рексофт Консалтинг" Николая Ланцева, одним из ключевых вызовов для устойчивого развития киноиндустрии остается нехватка инфраструктуры.

«Около 90% российского кино и сериалов создается в Москве, где загрузка производственных мощностей превышает 90%. Решением этой проблемы во всем мире становится строительство кинокластеров, предоставляющих полный цикл услуг для кинопроизводства. Развивающийся московский кинокластер к 2030 году станет крупнейшим в мире (более 1 100 га площадей), а многофункциональный кинопавильон в Якутии поможет привлечь азиатских кинопроизводителей»‎, — отметил Ланцев.

Он добавил, что запуск кинокластеров в различных регионах России позволит снизить стоимость производства контента, распределить нагрузку на производственные мощности, стимулировать развитие экономик регионов, а также способствует вовлечению России в международный процесс производства кино.

Российский кинематограф обладает значительными возможностями для выхода на международные рынки, включая Китай, страны СНГ, Мексику, Индию и Бразилию. Объем экспорта в 2023 году составил 6 млн, но к 2030 году может вырасти до 40 млн.

Для преодоления барьеров предлагается 15 инициатив, среди которых создание кросс-индустриального центра по разработке ПО для креативных индустрий; льготное кредитование производства контента; снижение НДС на подписки стриминговых сервисов; масштабирование рибейтов и поддержки дебютантов, а также усиление борьбы с пиратством.

Диалог между государством и бизнесом

По данным пресс-службы, в ходе разработки исследование было представлено профильным ведомствам, профессиональному сообществу, полученные комментарии и замечания учтены. В том числе оценку дала Ассоциация продюсеров кино и телевидения.

«Исследования играют важную роль в понимании текущих тенденций и выявлении новых возможностей для роста. АСИ проделало очень серьезную работу в этом направлении. Безусловно, АПКиТ, как крупнейшее индустриальное сообщество и весомый голос индустрии, готова присоединиться к исследованию, а также к разработке и содействию в реализации мер, необходимых для развития отечественного кино в контексте принятого недавно закона о креативных индустриях»‎, — сказал председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

Отмечается, что исследование АСИ станет основой для диалога между государством и бизнесом, определяя векторы развития индустрии до 2030 года. Оно подготовлено АСИ в партнерстве с Росстатом, НИУ ВШЭ, "Рексофт консалтинг" и бюро K22 при экспертном участии Universal University.