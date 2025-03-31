Режиссер рассказал, как заставлял Харламова макать Гузееву лицом в торт

Услышав про сцену с тортом, Гарик Харламов был уверен, что это невозможно, однако Лариса Гузеева согласилась на один дубль импровизации, сказал Аскар Узабаев.

© РИА Новости

Режиссер фильма «Тёща» Аскар Узабаев рассказал, как в его картине оказались конфликтовавшие в соцсетях шоумен Гарик Харламов и телеведущая Лариса Гузеева.

Выступая перед студентами РУДН, Узабаев признался, что эта пара изначально была в его кастинге мечты, но продюсеры не верили, что это возможно. На мероприятии побывала специальный корреспондент НСН.

«Когда зашел вопрос о кастинге, кто бы это мог сыграть, я сказал, что в моем идеальном мире это Гарик Харламов и Лариса Гузеева, это был мой "дримкаст". Когда я ходил по продюсерам, все говорили: "Это, конечно, круто, но Харламов и Гузеева никогда не будут сниматься вдвоем в кино". Я спрашивал: а вы им предлагали? Они отвечали, что нет, поскольку у них был вселенский срач по поводу "Давай поженимся". Они даже не знали друг друга. Мы уже хотели выбрать других актеров, но в презентации остался "дримкаст". Когда это попало к продюсеру Тимуру Вайштейну и он увидел там Ларису и Гарика, то сказал: это кино надо снимать только из-за них, пообещав, что сделает все, чтобы они играли», — рассказал режиссер.

Он также раскрыл секрет эпизода с тортом, который даже актерам казался нереальным.

«У нас есть момент, где он лицом ее в торт макает. Этого не было написано в сценарии, а было придумано на площадке. Мы снимали сцену, когда Лариса очень сильно обижает Гарика. Она сделала это настолько хорошо, что вся группа так запереживала за Гарика, да и он сам признался, что не ожидал такого. Актеры разошлись по гримеркам и мы начали обсуждать следующую сцену. Я подумал, что было бы классно, если бы она говорила пожелание, а напившийся Гарик ткнул после этого ее в торт. Когда я ему это рассказал, Гарик ответил: "Это невозможно". Тогда я поднялся к Ларисе, а у нее есть очень классное качество, она говорит: "Я всегда делаю все то, что скажет режиссер, я работаю от режиссера". После предложения про торт, она сказала: "Ну нет, это не в моей органике, я это делать не буду, тем более он". Но я сказал, что это надо мне, и она согласилась, но попросила снять с одного дубля. Это была чистая импровизация», — заключил Узабаев.

Гарик Харламов ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о трансформации юмора, высказав мнение, что шутки десятилетней давности сегодня уже не актуальны.