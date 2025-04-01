Что известно о сериале «Гипнозис»

В апреле 2025 года выходит первый сезон российского фантастического сериала «Гипнозис». Он расскажет историю трех друзей с необычными способностями, которым предстоит столкнуться с неизвестным человеком, желающим наказать их за поступки прошлого. «Лента.ру» — о главных новостях сериала «Гипнозис»: когда состоится премьера, какие известные актеры в нем играют и как о нем отзываются критики.

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«Гипнозис»: Главное о сериале

Дата выхода

Премьера сериала «Гипнозис» состоится 3 апреля 2025 года. Серии будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko.

Первый эпизод сериала «Гипнозис» выйдет 3 апреля 2025 года

График выхода эпизодов

Серия Дата выхода

1 эпизод 3 апреля

2 эпизод 10 апреля

3 эпизод 17 апреля

4 эпизод 24 апреля

5 эпизод 1 мая

6 эпизод 8 мая

7 эпизод 15 мая

8 эпизод 22 мая

Трейлер

Сюжет

Сюжет сериала разворачивается вокруг троих друзей, каждый из которых обладает уникальными экстрасенсорными способностями. Адвокат Орехов видит будущее окружающих, детектив Белозеров читает чужие мысли, а священник отец Григорий способен заглянуть в прошлое. Эти таланты помогли друзьям добиться успеха, но однажды их спокойную жизнь нарушает череда странных преступлений, совершенных человеком, жаждущим мести за события давно минувших дней.

События начинаются с того, что инкассаторская бригада перевозит огромную сумму денег — 800 миллионов рублей. Неожиданно на дороге появляется таинственная женщина, заставляющая машину остановиться. Когда инкассаторы добираются до места назначения, они обнаруживают, что деньги исчезли, хотя никто из них не помнит момента ограбления.

Это дело попадает в руки адвоката Орехова, который уверен, что инкассаторы невиновны. Однако ситуация осложняется трагическим событием: один из его клиентов совершает самоубийство, и юрист теряется в догадках, поскольку его дар предсказывать будущее не сработал.

На встрече с друзьями Орехов узнает, что проблемы с даром возникли не только у него. Тем временем в городе происходят загадочные преступления. За ними стоит умелый манипулятор, который совершает злодеяния чужими руками.

Производство

В написании сценария к «Гипнозису» участвовали Григорий Максимов и Александра Царькова — судя по данным «Кинопоиска», этот проект стал их дебютом.

Режиссерское кресло занял Тимофей Жалнин, известный как создатель драматического фильма «Двое» и один из монтажеров веб-сериала «Внутри Лапенко». Он отмечал, что давно мечтал снять хорошую историю в жанре триллера или фантастики, однако не встречал сюжета, который заинтересовал бы его. В итоге зацепил Жалнина именно сценарий «Гипнозиса». «Самое главное в этой истории — отсутствие шаблонных и плоских героев — только плохих и только хороших. Там много оттенков, из которых состоит человек. А с таким материалом всегда интересно работать», — говорил он.

Продюсерами «Гипнозиса» стали Артур Джанибекян («Девушки с Макаровым», «Импровизация»), Юлия Винокурова («Что-то положительное», «Охотники за призраком») и Сергей Шишкин («Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте», «Любовь Советского Союза»). Также над сериалом работали Эльвира Дмитриевская («Северный полюс», «Красный призрак»), Гавриил Гордеев («Аутсорс», «Волшебный участок») и Александр Плотников («Капитан Волконогов бежал», «Павел. Первый и последний»).

Сериал стал совместным проектом онлайн-кинотеатра Okko и продюсерского центра Originals Production. Также в создании «Гипнозиса» участвовали кинокомпании «Место силы» и LOOKFILM. Съемки мистического триллера проходили с ноября 2023 года до конца января 2024-го.

Актеры и роли

Роль детектива Белозерова, обладающего даром видеть будущее, досталась Даниилу Страхову — звезде сериалов «Знахарь», «Про Веру» и «Обнимая небо». Актер признавался, что никогда раньше не играл в фантастике и всегда относился к подобным проектам с осторожностью.

Роль адвоката Орехова, способного видеть будущее окружающих, исполнил Ростислав Бершауэр. Артист известен по работе в сериалах «Красные линии», «Вне игры» и «Про людей и про войну». Третьего друга — отца Григория, умеющего видеть прошлое, — сыграл Кирилл Кяро. Актер обрел популярность после выхода проектов «Лучше, чем люди», «Спроси Марту» и «Эпидемия».

Кто еще сыграл в сериале «Гипнозис»

Интересные факты

На фестивале Original+ в феврале 2025 года «Гипнозис» получил специальный диплом жюри «За оригинальный и смелый концепт». Там показали первый эпизод сериала. Более 2,3 тысячи пользователей «Кинопоиска» отметили, что ждут премьеры сериала. По словам Даниила Страхова, «Гипнозис» можно назвать и фэнтези, и комиксом — благодаря неожиданным поворотам и смелым решениям сценария, которые выходят за рамки «правды жизни».