Раскрыта дата премьеры фильма о группе The Beatles

Sony Pictures во время своей презентации подтвердила актёрский состав фильма о The Beatles. Исполнителей главных ролей уже раскрывали, но теперь этой информацией поделилась сама Sony.

Актёрский состав картины

Барри Кеоган — Ринго Старр;

Джозеф Куинн — Джордж Харрисон;

Харрис Дикинсон — Джон Леннон;

Пол Мескал — Пол Маккартни.

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Напомним, Sony планирует выпустить четыре фильма — каждый посвятят одному из членов группы: Ринго Старру, Джорджу Харрисону, Джону Леннону и Полу Маккартни. Все четыре фильма о The Beatles выйдут в апреле 2028 года, объявил Сэм Мендес, который выступит режиссёром всех лент.