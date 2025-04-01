Вышел тизер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти»

Студия Adult Swim опубликовала новый тизер-трейлер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти» и объявила дату его старта. Шоу начнёт выходить 25 мая.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Мультсериал «Рик и Морти» рассказывает о приключениях подростка Морти и его циничного дедушки Рика. Вместе они отправляются в параллельные измерения, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды и оставаясь в живых.

Восьмой сезон стартует 25 мая. Проект уже продлили на 11-й и 12-й сезоны: благодаря своей популярности мультсериал будут показывать как минимум до 2029 года.