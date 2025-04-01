Как прошла премьера фильма «Батя 2. Дед»

Вчера, 31 марта, при полном аншлаге в столичном кинотеатре "Каро 11 Октябрь" прошла светская премьера фильма "Батя 2. Дед" - народной комедии о связи поколений, воспоминаниях детства и настоящей любви. Уже в этот четверг, 3 апреля, фильм выйдет на большие экраны.

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Представить будущий хит проката пришли актеры и авторы сериала: исполнитель роли Деда Евгений Цыганов (сыграл героя и в молодости, и в преклонном возрасте), Надежда Михалкова, Анастасия Талызина, Стас Старовойтов, Степан Девонин, юные актеры Андрей Андреев, София Петрова и другие.

На красной дорожке селебрити собрались со своими семьями: Сергей Жуков с дочкой Никой и сыновьями, продюсер фильма Гавриил Гордеев с женой и детьми, Ксения Бородина вместе с со своими дочками и будущим мужем Николаем Сердюковым, Степан Девонин с женой Натальей Мещаниновой и дочкой, Анна, Надежда и Артем Михалковы с детьми и племянниками, Евгений Цыганов с Юлией Снигирь и детьми, семья режиссера фильма Ильи Учителя.

Премьеру также посетили звезды: Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Анна Пересильд, Марина Кравец, Даня Воробьев, Денис Шведов, Алексей Учитель и другие.

Посмотреть фильм пришли также особые гости - участники проекта "Московское долголетие", творческие люди с опытом съемок в фильмах и сериалах. Вместе со знаменитостями они позировали фотографам, давали интервью журналистам и с радостью делились своими историями о дедах, воспитании внуков и важности семейных ценностей.

Тина Канделаки, директор канала ТНТ и продюсер фильма, сказала со сцены и в видео эксклюзивно для "РГ": "Такой картины в нашей стране давно не было. Это очень умное кино, доброе и безопасное. Это фильм, с которого не уйдет никто! Я не знаю, как вы будете встречать картину, но я точно знаю, как вы будете ее провожать. Этот фильм особенный. Если бы кто-то меня спросил, какой российский фильм стоило бы выдвинуть на "Оскар", я бы ответила, что "Батя 2. Дед" этого очевидно заслуживает - как никакой другой. Вы будете его смотреть со своими бабушками, дедушками, родителями и детьми. Он о том, что если у вас есть семья, вы будете жить вечно".

Также несколько слов специально для наших читателей сказал еще один продюсер картины - Аркадий Водахов. Он пояснил, почему именно стоит идти в кино на этот фильм.

В фойе кинотеатра всем желающим предлагали написать письма военнослужащим. Желающих было немало.