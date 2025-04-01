Netflix опубликовал отрывок из аниме по Devil May Cry

Netflix опубликовал свежий отрывок из аниме по Devil May Cry, в котором показали встречу Данте и его брата Вергилия. Данте удивляется тому, что его брат оказывается жив, хотя долгие годы он думал иначе.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие. Точное описание сюжетной завязки грядущего анимационного мультсериала авторы пока не предоставили.

Премьера шоу состоится 3 апреля в стриминговом сервисе Netflix.