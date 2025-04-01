Россияне вошли в число продюсеров фильма с Жаном Рено

Съемки комедийного боевика "Осторожно, дворецкий!" (The Butler) с Жаном Рено начинаются в Ирландии в июне 2025 года.

Режиссер фильма Том Эдмундс ("Вы умрете или мы вернем вам деньги") рассказал о жанре будущей картины:

"Это переосмысление жанра боевик, мы создаем что-то действительно уникальное - стильный исторический экшен, который в равной степени является и "Аббатством Даунтон" и "Крепким орешком", а Жан Рено привносит в роль непревзойденный колорит, сочетая культовые качества героя боевика с чувством утонченности и человечности".

Дополнительный кастинг будет объявлен в ближайшее время.

Надежда Мотина - основатель и партнер Arna Media и партнер кинокомпании Арам Ованнисян стали исполнительными продюсерами картины.

Надежда Мотина рассказывает:

"Я мечтала поработать с Жаном Рено с детства. Он такой обаятельный и интеллигентный. В фильме мы увидим звезду "Леона" в необычной роли. Представьте, роскошный особняк 17 века переходит в руки новых владельцев вместе с дворецким. Отношения между современной семьей и чопорным французом откровенно не складывается, пока на запах денег не приплывают акулы. Мафия жаждет забрать недвижимость себе. Но настоящий дворецкий умеет держать в руках не только тарелку овсянки, но и ружье. И любой, кто ступит на порог дома без приглашения, останется там навсегда".

Напомним, что это не первый международный проект компании Arna Media. В 2023 году кинокомпания сняла сериал "Ничего личного" на арабском языке и продала его стримингу Amazon, который вещает на весь мир. В 2024 году в Кейптауне прошли съемки экшен триллера "Alphas". Картина находится в пост-продакшн и выйдет на большие экраны в 2026 году.

Также в рамках работы на Европейском кинорынке 2025, который проходил в Берлине с 13 по 19 февраля, компания Arna Media продолжила продавать права на весь мир на комедийное фэнтези "Домовенок Кузя" (режиссер Виктор Лакисов). Фильм уже вышел в кинопрокат в США и Канаде, Швейцарии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге. А также компания представила там такие фильмы, как "Соловей против Муромца" и "Мой папа - медведь".

Соответственно, данные факты подчеркивают, что российские фильмы пользуются большим интересом у международной аудитории.