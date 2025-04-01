Александр Цыпкин допустил возможность ремейка «Беспринципных»

Писатель и сценарист Александр Цыпкин допустил возможность пересъемки сериала "Беспринципные" в будущем, однако считает, что в этом нет необходимости, поскольку проект отражает современность. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
"Ну мы все же говорим про классику, а это продюсерский проект", - отметил он, отвечая на вопрос о ремейке "Беспринципных".
На замечание о том, что сериал со временем может стать классикой, Цыпкин ответил с долей иронии.
"Я допускаю, что жизнь на планете может так неудачно повернуться", - сказал он, смеясь.
При этом Цыпкин не исключил, что со временем "Беспринципные" могут получить такой статус.
"Почему нет?" - добавил он.
При этом сценарист подчеркнул, что сериал актуален именно сейчас, поскольку отображает сегодняшнее время.
"Насчет "Беспринципных": они актуальны прямо сейчас. Поэтому, мне кажется, что переснимать этот проект необязательно. Пусть люди изучают наше время в том числе по этому сериалу", - сказал он.
Цыпкин также поделился, что если через 20 лет переснимут "Министерство Всего Хорошего", то он будет очень рад.
"Сделано это будет по-другому. И тот, и другой проект я очень люблю", - заключил писатель.
Александр Цыпкин - российский писатель, сценарист и создатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения". Автор книг "Интуиция. Burnt in the USSR" и "Гуднайт, Америка, о!". Среди спектаклей, которые были поставлены по сценариям Цыпкина, - "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" режиссера Талгата Баталова (Театр Ермоловой) и "Интуиция" режиссеров Данила Чащина и народного артиста РФ Константина Хабенского (театр "Современник").