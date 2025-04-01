Александр Цыпкин допустил возможность ремейка «Беспринципных»

Писатель и сценарист Александр Цыпкин допустил возможность пересъемки сериала "Беспринципные" в будущем, однако считает, что в этом нет необходимости, поскольку проект отражает современность. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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"Ну мы все же говорим про классику, а это продюсерский проект", - отметил он, отвечая на вопрос о ремейке "Беспринципных".

На замечание о том, что сериал со временем может стать классикой, Цыпкин ответил с долей иронии.

"Я допускаю, что жизнь на планете может так неудачно повернуться", - сказал он, смеясь.

При этом Цыпкин не исключил, что со временем "Беспринципные" могут получить такой статус.

"Почему нет?" - добавил он.

При этом сценарист подчеркнул, что сериал актуален именно сейчас, поскольку отображает сегодняшнее время.

"Насчет "Беспринципных": они актуальны прямо сейчас. Поэтому, мне кажется, что переснимать этот проект необязательно. Пусть люди изучают наше время в том числе по этому сериалу", - сказал он.

Цыпкин также поделился, что если через 20 лет переснимут "Министерство Всего Хорошего", то он будет очень рад.

"Сделано это будет по-другому. И тот, и другой проект я очень люблю", - заключил писатель.

Александр Цыпкин - российский писатель, сценарист и создатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения". Автор книг "Интуиция. Burnt in the USSR" и "Гуднайт, Америка, о!". Среди спектаклей, которые были поставлены по сценариям Цыпкина, - "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" режиссера Талгата Баталова (Театр Ермоловой) и "Интуиция" режиссеров Данила Чащина и народного артиста РФ Константина Хабенского (театр "Современник").