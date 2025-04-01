В Кабардино-Балкарии 29 апреля объявили нерабочим днем

НАЛЬЧИК, 1 апреля. /ТАСС/. Нерабочим днем объявили в Кабардино-Балкарии (КБР) 29 апреля, когда православные будут отмечать Радоницу - день особого поминовения усопших. Указ об этом подписал глава КБР Казбек Коков. Документ размещен на сайте правительства региона.

"В связи с обращением благочинного Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии Русской православной церкви митрофорного протоиерея В. Н. Бобылева по случаю Радоницы - дня особого поминовения усопших, объявить 29 апреля 2025 года в КБР нерабочим днем", - говорится в тексте указа.

Радоница - день поминовения усопших, который традиционно приходится на девятый день после Пасхи. В этот день во всех храмах совершаются поминовения, верующие стараются почтить память своих родных и близких, посещают храмы и кладбища.