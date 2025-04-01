Эксперты объяснили, как массовое кино портит кинематограф

Одноразовые фильмы уже давно заполонили кинотеатры и стриминговые сервисы, а главным поставщиком и обладателем монополии на массовое поверхностное кино является Disney. Фишка этого кино-гиганта в безостановочном конвейерном производстве фильмов, сериалов и мультфильмов, за которыми невозможно поспеть. Но, помимо штампования второсортных приквелов, сиквелов, спин-оффов, за последние 20 лет Disney активно приобретала другие компании, помельче, чтобы привлечь еще большую аудиторию в свою потребительскую базу. В 2006 году Disney приобрела Pixar, а затем Marvel Entertainment и 21st Century Fox.

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Цель Disney - создавать контент, который гарантированно понравится широкой непритязательной публике. А все проекты компании заточены лишь на сиюминутное развлечение, о котором вполне реально забыть через полчаса после просмотра. Фильмы Disney в большинстве своем легкие, приятные, неглубокие и простые для восприятия, потому они и нравятся большинству, и собирают полные залы в кинотеатрах.

Но добрый и безобидный контент Disney представляет опасность для более бюджетных и менее ориентированных на развлекательную функцию проектов. Еще в 2019 году режиссер легендарного "Волк с Уолл-стрит" Мартин Скорсезе назвал супергеройские франшизы, на которых специализируется Marvel, а теперь и Disney, аналогом парков аттракционов, популяризирующих деградацию. По словам Скорсезе, кинематограф больше не заинтересован в людях, пытающихся передать эмоциональные, психологические переживания другому человеку, зато поощряет тех, кто производит контент, лишенный подлинного откровения, тайны, эмоциональной опасности и риска.

Следствием постоянного просмотра фильмов, которые лишь дарят мгновенное удовлетворение, кратковременную яркую эмоцию, является то, что зрители теряют усидчивость и становятся предвзятыми к авторскому глубокому кино. Так, ярые любители супергеройских франшиз часто жалуются на длительность немассового кино и заявляют, что они не так занимательны для просмотра, как проекты Marvel, напичканные экшном и спецэффектами.

Киногиганты давно выработали для себя беспроигрышную модель существования в индустрии - минимизация рисков. Disney играет наверняка, и внимание компании всегда сосредоточено на создании фильмов, которые гарантированно будут собирать внушительную кассу в кинотеатрах. Напротив, готовность идти на риски ради идеи и создания возможного шедевра отличает взгляд на кинематограф признанных, уже великих режиссеров: Мартин Скорсезе, Альфред Хичкок, Кристофер Нолан, Стэнли Кубрик и другие.

Продуманная стратегия Disney по-своему изобретательна и, разумеется, объяснима. Действительно, зачем кинотеатрам показывать фильмы, которые не могут конкурировать с проектами Disney и не приносят стабильно высокую прибыль? И здесь круг замыкается - поскольку кинотеатры показывают по большей части фильмы Disney, люди охотно продолжают их смотреть и становятся постоянными, даже зависимыми потребителями массового контента.

За двадцать с лишним лет индустрия перешла от "Крестного отца", "Семи" и "Матрицы" к семи частям "Трансформеров", "Железному человеку 1,2,3", "Мстителям". Второй список можно продолжать очень долго, но суть этого перечисления в том, что бесконечное количество однотипных фильмов сливаются в единый поток, из которого трудно вычленить что-то действительно запоминающееся и выдающееся.

Негласные истины, которые можно найти в подавляющем большинстве современных блокбастеров, сводятся к паре до ужаса очевидных сообщений: вместе мы сильнее; чтобы добиться успеха, нужно верить в себя; хорошие парни побеждают плохих. Многие кассовые проекты повторяют базовые идеи, которые нам всем неоднократно озвучивали и которые мы усвоили еще в детстве. Каждый человек знает, что все эти аксиомы верны, поэтому нет необходимости выпускать десять одинаковых фильмов в год.

Это не значит, что массовые фильмы не имеют никакой ценности, ведь эти "парки развлечений" помогают людям на время отвлечься, посмеяться, а иногда и поплакать, но редко после просмотра трейлера к очередному супергеройскому сиквелу появляется любопытство и нетерпение поскорее узнать, как же будет развиваться сюжет или, к примеру, какие уникальные режиссерские и визуальные решения получили воплощение в проекте. Все и так слишком предсказуемо. Отчасти это не повод для беспокойства, ведь концептуальное авторское кино, наоборот, может выигрывать за счет своей непохожести. Здоровая конкуренция - это благоприятная среда для творчества и новаторства. Вот только прибыль в кинопроизводстве приносит не изобретательность, а единообразие. Каждый элемент кинобизнеса был тщательно продуман для производства десять раз переваренных и переработанных продуктов, а не чего-то впечатляющего и уникального, потому что все смирились с посредственностью - и эта посредственность продается гораздо лучше, чем что-то действительно стоящее.

Массовое кино полностью рушит концепцию, в которой персонажи работают как выразительные художественные средства, помогающие повествованию. Вместо этого герои рассматриваются как монетизируемые активы, заточенные на привлечение внимания и денег преданных потребителей. Нет ничего зазорного в том, чтобы давать начало узнаваемому бренду за счет ярких персонажей, однако сегодня такая модель продвижения превратилась в непрекращающуюся бомбардировку абсолютно неотличимыми, наспех сделанными фильмами и сериалами. А киноиндустрия превратилась в конвейер по перерабатыванию и продуцированию безликого мусора.

Поскольку Disney продолжает доминировать в прокате, больная тема массовых фильмов будет продолжать существовать. Производственные компании, приметив эту закономерность, вполне возможно перейдут от финансирования независимых фильмов к фильмам о супергероях. В конце концов, зачем кому-то вкладывать деньги в проекты, которые не могут стать кассовыми хитами?