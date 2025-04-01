Сольный номер! Пять мощных фильмов, которые «вывез» один актер
Когда талантливый актер встречается с гениальным сценарием, рождаются фильмы, где один человек держит внимание зрителя все 90 минут. Эти картины доказывают: настоящая драматургия не требует толпы персонажей!
«Изгой» (2000)
Том Хэнкс в одиночку создает шедевр. Его Чак Ноланд на необитаемом острове заставляет нас переживать, смеяться и плакать — без единого партнера по сцене.
«Луна 2112» (2022)
Новая космическая драма с Сэмом Рокуэллом. Актер мастерски передает одиночество астронавта на лунной базе, где единственный «собеседник» — искусственный интеллект.
«127 часов» (2010)
Джеймс Франко в роли застрявшего в каньоне альпиниста. Фильм держит в напряжении, хотя герой фактически прикован к скале.
«Лок» (2013)
Том Харди за рулем автомобиля. Казалось бы, что может быть проще? Но его телефонные диалоги превращают дорогу в психологический триллер.
«Гравитация» (2013)
Сандра Буллок в открытом космосе. Даже когда ее персонаж остается один на один с бесконечностью, экран никогда не кажется пустым.