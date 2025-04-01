Вышел дебютный трейлер триллера «Одна битва за другой» с Ди Каприо

В Сети появился полноформатный трейлер фильма "Одна битва за другой" (One Battle After Another) Пола Томаса Андерсона ("Призрачная нить") с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

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Подробности сюжета держатся в секрете, однако ранее инсайдеры издания Variety сообщали, что фильм вдохновлён романом "Вайнленд" выдающегося постмодерниста Томаса Пинчона ("Врождённый порок", "Радуга тяготения").

В центре истории окажется чудаковатый экс-революционер Боб Фергюсон (Ди Каприо), пытающийся спасти свою дочь от некой националистической организации.

Судя по двухминутному ролику, картина будет насыщена действием и отсылками к культовому кино второй половины XX века. Бюджет стал самым высоким за всю карьеру Андерсона - 140 миллионов долларов.

Роли в фильме исполнили Шон Пенн, Бенисио Дель Торо ("Французский вестник"), Тейяна Тейлор ("Поездка в Америку 2"), Алана Хаим ("Лакричная пицца"), Реджина Холл ("Девять совсем незнакомых людей"), Чейз Инфинити ("Презумпция невиновности"), Вуд Харрис ("Вспоминая титанов") и Шейна МакХэйл ("В свободном улёте").

Композитором вновь выступил номинант на премии "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус" Джонни Гринвуд, известный по своей работе в группе Radiohead.

Изначально "Одна битва за другой" должна была выйти в прокат 8 августа 2025 года, однако в связи с процессом переоборудования американских кинотеатров, дата была перенесена на 26 сентября - постановщик настоял на том, чтобы кинотеатры получили систему VistaVision, которая в полной мере сможет отразить его видение.

Кстати

Лента стала первой совместной работой Ди Каприо и Андерсона, сотрудничество которых должно было состояться значительно раньше - актёр был практически утверждён на главную роль в фильме "Ночи в стиле Буги" (1997), однако в последний момент отказался из-за предложения сняться в "Титанике". В итоге роль досталась Марку Уолбергу.