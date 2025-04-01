Шоураннер «Дома дракона» раскрыл, почему разочаровался в Джордже Мартине

Критика со стороны писателя Джорджа Р. Р. Мартина разочаровала шоураннера сериала «Дом дракона» Райана Кондала, о чем он рассказал Entertainment Weekly. Он отметил, что является поклонником автора «Песни льда и огня», но нелестные высказывания в свой адрес ему были неприятны.

Я был невероятно разочарован. Я являюсь поклонником «Песни льда и огня» уже почти 25 лет, и работа над сериалом была поистине одной из величайших в моей жизни как поклонника научной фантастики и фэнтези. Сам Джордж является памятником, литературной иконой и моим личным героем, и он сильно повлиял на мое становление, − подчеркнул шоураннер сериала.

В конце лета 2024 года писатель выразил желание описать все неточности и «больные места» сериала «Дом дракона». Самой большой претензией Мартина к детищу Кондала стало решение шоураннера исключить из сериала персонажа по имени Мэйелор Таргариен, который был одним из ключевых в произведении «Пламя и кровь» и, вероятно, окажет сильное влияние на дальнейшее развитие истории.

Ранее Джордж Мартин высказал мнение по поводу одного из героев сериала «Дом дракона», которого не было в его оригинальной книге «Танец драконов». Речь идет о побитой собаке, которую пнул наемник Сыр. Он выразил восхищение этим эпизодом, хотя обычно ему не нравится включение неоригинальных персонажей в экранизации.