Три мини-сериала для релакса после работы

Хочется чего-то легкого и душевного? Эти мини-сериалы как теплое одеяло и чашка какао в холодный вечер. Короткие уютные истории, которые подарят хорошее настроение и помогут расслабиться.

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«Человек, который упал на Землю» (2022) — 10 серий фантастической драмы с Чиветелом Эджиофором. История инопланетянина, оказавшегося на Земле, удивит глубиной и неожиданными поворотами.

«Утреннее шоу» (2019–2023) — легкая драмеди о жизни сотрудников телеканала. Яркие персонажи, остроумные диалоги и немного ностальгии по старым добрым телевизионным временам; 2 сезона по 10 серий — хватит на несколько вечеров.

«Быть Эрикой» (2009–2011) — добрая фантастическая история о девушке, которая получает шанс исправить ошибки прошлого; 4 сезона, но каждый эпизод — как отдельная маленькая жизнь. Вдохновляет и дарит ощущение тепла.

Эти сериалы как разговор с хорошим другом: не напрягают, но оставляют приятное послевкусие. Выбирайте любой и наслаждайтесь вечером!