«Дорогая, я больше не перезвоню» выйдет в Okko

Фантастическая комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» с 17 апреля 2025 года станет доступна эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko. В центре сюжета комедии — успешный московский рекламщик, Данила (Никита Ефремов), который привык жить в бешеном ритме и стремиться к карьерным вершинам. Однако судьба вносит неожиданные коррективы: внезапное происшествие отправляет его в кому, и он оказывается в прихожей загробного мира. Там ему предстоит разобраться в своих поступках, взглянуть на жизнь по-новому и, возможно, получить второй шанс.

© Кадр из фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»

Постановщиком картины выступил Александр Фомин, который также написал сценарий. Зрители знают его по картине «Молодой человек» и сериалу «Министерство всего хорошего». Визуальную часть доверили оператору Наталье Макаровой, а художественным оформлением занималась Рузанна Оганесян. В каст вошли Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова. Одну из ролей исполнила Евгения Добровольская — этот фильм стал для нее последним.

В российский прокат «Дорогая, я больше не перезвоню» вышел 6 марта.