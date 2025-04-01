«Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино – не просто кино, а настоящая машина времени, переносящая в Лос-Анджелес конца 60-х. За вымышленным сюжетом скрываются любопытные детали из реальности, делающие картину еще более интригующей.

Леонардо Ди Каприо работал с настоящим огнеметом.

Знаменитая сцена с огнеметом снималась без компьютерной графики. Ди Каприо поначалу не решался поджигать каскадеров даже при соблюдении всех мер безопасности. Координатор трюков убедил актера, продемонстрировав действие огнемета на себе. Только после этого Лео согласился на съемку опасного эпизода.

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Звезды пожертвовали гонорарами ради проекта.

Тарантино открыто говорил об ограниченном бюджете картины. Ди Каприо так стремился поработать с культовым режиссером, что согласился получить вдвое меньше обычного – 10 миллионов долларов. Брэд Питт поступил аналогично, что позволило проекту состояться.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.